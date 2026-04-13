‘ಚುನಾವಣೆಗೆ ಕಪ್ಪು ಹಣ ಬಳಕೆ’

<p>ದಾವಣಗೆರೆ: ‘ಈ ಬಾರಿಯ ದಕ್ಷಿಣ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಉಪ ಚುನಾವಣೆಯು ಇತಿಹಾಸದ ಪುಟ ಸೇರಲಿದೆ. ಬಲಾಢ್ಯ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿ ವಿರುದ್ಧ ರೈತನ ಮಗನ ಚುನಾವಣೆ ಇದಾಗಿತ್ತು’ ಎಂದು ಎಸ್ಡಿಪಿಐ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಅಫ್ಸರ್ ಕೊಡ್ಲಿಪೇಟೆ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>‘ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಚುನಾವಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರೆಲ್ಲರೂ ಬೀದಿಗೆ ಬಂದು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ₹ 250 ಕೋಟಿ ಕಪ್ಪು ಹಣ ಚಲಾವಣೆಯಾದ ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ’ ಎಂದು ಭಾನುವಾರ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ದೂರಿದರು.</p>.<p>‘ಕಾಂಗ್ರೆಸ್, ಬಿಜೆಪಿ ಪಕ್ಷಗಳಿಂದ ಇಷ್ಟು ಮೊತ್ತದ ಕಪ್ಪು ಹಣ ಚಲಾವಣೆ ಆಗಿರುವ ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ. ಕೆಲವು ಪಕ್ಷಗಳ ಪರ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿಯೇ ಹಣ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>‘ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದರೂ ಕುಕ್ಕರ್ ಸೌಂಡ್ ಬರುತ್ತಿರುವುದಕ್ಕೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರಿಗೆ ಹತಾಶೆಯಾಗಿದೆ. ನಾವು ಹಣ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಚುನಾವಣೆಗೆ ಬಂದವರಲ್ಲ. ಬೇರೆ ಪಕ್ಷದಿಂದ ಹಣ ಪಡೆಯೋ ಸ್ಥಿತಿ ನನಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>‘ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರಿಗೆ ನೈತಿಕತೆ ಇದೆಯಾ? ನಿಮ್ಮಿಂದ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರಿಗೆ ಒಂದು ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಡಿಸಲಾಗಲಿಲ್ಲ. ಸುಖಾಸುಮ್ಮನೆ ಯಾರು ಆಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೋ ಅಂತಹವರಿಗೆ ಜನರೇ ಬುದ್ದಿ ಕಲಿಸುತ್ತಾರೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>‘ಯಾವುದೇ ಸಮುದಾಯದ ಬಲಿಷ್ಠ ನಾಯಕತ್ವ ಬೆಳೆಯಲು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. ಗುಲಾಂ ನಬಿ ಆಜಾದ್, ಜಾಫರ್ ಷರೀಫ್ ಜೊತೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರು ನಡೆದುಕೊಂಡರು? ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಉಸಿರುಗಟ್ಟುವ ವಾತಾವರಣ ಇದೆ’ ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು.</p>.<p>ಪಕ್ಷದ ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎ.ಆರ್. ತಾಹೀರ್, ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಜಬಿವುಲ್ಲಾ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260413-43-211737367</p>