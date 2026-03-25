ದಾವಣಗೆರೆ ಉಪಚುನಾವಣೆಗಾಗಿ 10 ವಿಶೇಷ ಮತಗಟ್ಟೆ ನಿರ್ಮಾಣ: ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸಿಇಒ

'ಮಹಿಳಾ ಮತದಾರರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ 5 ಸಖಿ ಮತಗಟ್ಟೆ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ನಗರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ 4 ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ 1 ಸಖಿ ಮತಗಟ್ಟೆ ಇರಲಿವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಎಲ್ಲ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮಹಿಳೆಯರೇ ಆಗಿರುತ್ತಾರೆ' ಎಂದು ಬುಧವಾರ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.</p><p>'2 ವಿಷಯಾಧಾರಿತ ಮತಗಟ್ಟೆ, 1 ಅಂಗವಿಕಲರ ಮಾದರಿ ಮತಗಟ್ಟೆ ಹಾಗೂ 1 ಯುವ ಮತಗಟ್ಟೆ ಇರಲಿವೆ. ಅಂಗವಿಕರು ಹಾಗೂ ಯುವ ಅಧಿಕಾರಿ, ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳನ್ನೇ ಮತಗಟ್ಟೆ ಅಧಿಕಾರಿ, ಸಹಾಯಕ ಮತಗಟ್ಟೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನಾಗಿ ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಿತ್ಯ ಮತದಾನ ಜಾಗೃತಿ ಅಭಿಯಾನ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ' ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದರು.