ಬಂಗಲೆ ಬಳಿ ಕೈಚಾಚುವ ಸ್ಥಿತಿ ದೂರವಾಗಲಿ

<p>ದಾವಣಗೆರೆ: ಬಂಗಲೆಯ ಬೀಗ ಹಾಕಿದ ಗೇಟಿನ ಎದುರು ಕೈಚಾಚುವ ಸ್ಥಿತಿ ಇನ್ನಾದರೂ ದೂರವಾಗಬೇಕಿದೆ. ಆಗರ್ಭ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆ ಇರುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಿಂತ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ ಎಂದು ಬಿಜೆಪಿ ರಾಜ್ಯ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿ.ವೈ. ವಿಜಯೇಂದ್ರ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ನಗರದಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಉಪಚುನಾವಣೆಯ ಪ್ರಚಾರದ ಅಂಗವಾಗಿ ಭಾನುವಾರ ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ವಿವಿಧ ಸಮುದಾಯದ ಮುಖಂಡರ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>‘ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜನರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವುದು ಆಗರ್ಭ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆ ಇರುವ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಯಲ್ಲ. ಹೃದಯ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆ ಹೊಂದಿರುವ ನಾಯಕ. ಐಷಾರಾಮಿ ಕಾರು, ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುವವರು ಶಾಸಕರಾದರೆ ದಕ್ಷಿಣ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜನರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗುವುದಿಲ್ಲ’ ಎಂದರು.</p>.<p>‘ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಖಂಡರ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆಯಿಂದ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಜನರ ಬದುಕು ಸುಧಾರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಂತೆ ಬಿಜೆಪಿ ಉಮೇದುವಾರ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆ ಹೊಂದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಬಡವರಿಗೆ ಧ್ವನಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಕಳಕಳಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ’ ಎಂದು ನುಡಿದರು.</p>.<p>‘ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧಿಕಾರದ ಅಮಲಿನಲ್ಲಿ ತೇಲುತ್ತಿದೆ. 2028ರ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರದ ಮದ ಇಳಿಸುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಬಿಜೆಪಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಜೆಪಿ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರುವ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಶ್ವಾಸವಿದೆ. ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಮತದಾರರು ಜಾತಿ ನೋಡಿ ಮತ ಹಾಕಬೇಡಿ. ವಿವೇಚನೆ ಬಳಸಿ ಮತದಾನ ಮಾಡಿ’ ಎಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು.</p>.<p>ನೇಕಾರ, ಉಪ್ಪಾರ, ಸವಿತಾ, ಈಡಿಗ, ಕುಂಬಾರ, ಭಾವಸಾರ ಕ್ಷತ್ರೀಯ, ಮಡಿವಾಳ ಸೇರಿ ಹಲವು ಸಮುದಾಯಗಳ ಮುಖಂಡರ ಸಭೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿದರು. ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಎಂ.ಪಿ. ರೇಣುಕಾಚಾರ್ಯ, ಶಾಸಕ ಬಿ.ಪಿ. ಹರೀಶ್, ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರಾದ ಎಚ್.ಎಸ್. ಶಿವಶಂಕರ್, ಎಂ.ಡಿ. ಲಕ್ಷ್ಮಿನಾರಾಯಣ, ಎ.ಎಚ್. ಶಿವಯೋಗಿಸ್ವಾಮಿ, ಬಿಜೆಪಿ ಒಬಿಸಿ ಮೋರ್ಚಾ ರಾಜ್ಯ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರಘು ಕೌಟಿಲ್ಯ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260330-43-2100938408</p>