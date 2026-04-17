ಆಭರಣ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ

<p>ದಾವಣಗೆರೆ: ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಆಭರಣ ತಯಾರಕರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾದ ಸಿ.ಕೃಷ್ಣಯ್ಯ ಚೆಟ್ಟಿ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಜ್ಯುವೆಲರ್ಸ್ ವತಿಯಿಂದ ಐದು ದಿನಗಳ ವಿಶೇಷ ಆಭರಣಗಳ ಪ್ರದರ್ಶನ ನಗರದ ಶಾಮನೂರು ರಸ್ತೆಯ ಸದರ್ನ್ ಸ್ಟಾರ್ ಹೋಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರ ಆರಂಭವಾಯಿತು.</p>.<p>ಹೋಟೆಲ್ನ ಮೊದಲ ಮಹಡಿಯ ಪಾರ್ವತಿ ಪರ್ಲ್ ಹಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಏ.16ರಿಂದ ಏ.20ರವರೆಗೆ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿರುವ ಈ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಕೈಗಾರಿಕೋದ್ಯಮಿ ಎಸ್.ಎಸ್. ಗಣೇಶ್ ಹಾಗೂ ರೇಖಾ ಗಣೇಶ್ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು. ಕಲಾತ್ಮಕ, ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಮತ್ತು ನಾವೀನ್ಯತೆಯ ಆಭರಣಗಳು ಒಂದೇ ಸೂರಿನಡಿ ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತಿವೆ.</p>.<p>ಶುದ್ಧ ಚಿನ್ನ, ಅಪರೂಪದ ರತ್ನದ ಹರಳು ಮತ್ತು ನವೀನ ವಿನ್ಯಾಸದ ಆಭರಣಗಳು ಪ್ರದರ್ಶನದಲ್ಲಿವೆ. ಪ್ರಕಾಶಮಾನ ಮುತ್ತು, ರಾಜಮನೆತನದ ಪಚ್ಚೆ, ಮಾಣಿಕ್ಯ, ಎದ್ದುಕಾಣುವ ವೈಡೂರ್ಯ, ಹೊಳೆಯುವ ಸಿಟ್ರಿನ್ ಮತ್ತು ಅದ್ಭುತ ವಜ್ರದ ಆಭರಣಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ.</p>.<p>‘ಶ್ರೀಮಂತ ಇತಿಹಾಸ ಹೊಂದಿರುವ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ನ ಕಲಾತ್ಮಕ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ನೋಡುವುದೇ ಖುಷಿ. ಇವು ಸುಂದರ ಆಭರಣಗಳು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ನಾಡಿನ ಕಥೆ, ಸಂಪ್ರದಾಯ ಮತ್ತು ಭಾವನೆಗಳಿಗೆ ಜೀವ ತುಂಬಿವೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾದ ಕರಕುಶಲತೆ, ಕಾಳಜಿಯನ್ನು ಜನರು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ’ ಎಂದು ಕೈಗಾರಿಕೋದ್ಯಮಿ ರೇಖಾ ಗಣೇಶ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು.</p>.<p>ಸಿ. ಕೃಷ್ಣಯ್ಯ ಚೆಟ್ಟಿ ಗ್ರೂಪ್ನ ಮಳಿಗೆ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಶ್ರೀಹರಿ ಮಾತನಾಡಿ, ‘ಈ ಪ್ರದರ್ಶನವು ಜನರೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಸಾಧಿಸುವ, ಅವರೊಂದಿಗೆ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ. ಇಂತಹ ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಲು ಉತ್ಸುಕರಾಗಿದ್ದೇವೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260417-43-1095601974</p>