ಶನಿವಾರ, 13 ಜೂನ್ 2026
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ಚನ್ನಗಿರಿ ಬಳಿ ಭದ್ರಾ ನಾಲೆ ಮೇಲ್ಸೇತುವೆ ಶಿಥಿಲ; ಭಾರಿ ವಾಹನ ಸಂಚಾರ ಸ್ಥಗಿತ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 13 ಜೂನ್ 2026, 0:54 IST
Last Updated : 13 ಜೂನ್ 2026, 0:54 IST
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