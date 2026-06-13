ಚನ್ನಗಿರಿ ಬಳಿ ಭದ್ರಾ ನಾಲೆ ಮೇಲ್ಸೇತುವೆ ಶಿಥಿಲ; ಭಾರಿ ವಾಹನ ಸಂಚಾರ ಸ್ಥಗಿತ

<p>ಚನ್ನಗಿರಿ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸೂಳೆಕೆರೆಯ ಮೊರಾರ್ಜಿ ದೇಸಾಯಿ ವಸತಿ ಶಾಲೆಯ ಹತ್ತಿರ ಕುಮಟಾ-ಕೊಡಮಡಗಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಭದ್ರಾ ನಾಲೆಯ ಮೇಲಿನ ಮೇಲ್ಸೇತುವೆ ಶಿಥಿಲಗೊಂಡಿದೆ. ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಆದೇಶದಂತೆ ಭಾರಿ ವಾಹನಗಳ ಸಂಚಾರವನ್ನು ಶುಕ್ರವಾರ ದಿಂದ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಿದ್ದು, ಬದಲಿ ಮಾರ್ಗದ ಮೂಲಕ ಸಂಚರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಶಿಥಿಲಗೊಂಡ ಸೇತುವೆ ಯಾವ ಸಮಯದಲ್ಲಾದರೂ ಕುಸಿದು ಬೀಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಮಾರ್ಗ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ದಾವಣಗೆರೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಹದಡಿ-ತ್ಯಾವಣಿಗೆ ಮಾರ್ಗದ ಮೂಲಕ ಚನ್ನಗಿರಿಗೆ ಹೋಗುವ ಭಾರಿ ವಾಹನಗಳು ದಾವಣಗೆರೆ- ಹದಡಿ- ತ್ಯಾವಣಿಗೆ- ದೊಡ್ಡಘಟ್ಟ- ಹೊಸೂರು- ಸಂತೇಬೆನ್ನೂರು- ದೇವರಹಳ್ಳಿ ಮುಖಾಂತರ ಸಂಚರಿಸಬೇಕು.</p>.<p>ದಾವಣಗೆರೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಹದಡಿ-ತ್ಯಾವಣಿಗೆ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಹೋಗುವ ಲಘು ವಾಹನಗಳು ಮಾತ್ರ ಈ ಸೇತುವೆಯ ಮೇಲೆ ಸಂಚರಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಚನ್ನಗಿರಿ ಕಡೆಯಿಂದ ನಲ್ಲೂರು- ತ್ಯಾವಣಿಗೆ- ಹದಡಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಹೋಗುವ ಭಾರಿ ವಾಹನಗಳು ನಲ್ಲೂರು- ಸೇವಾನಗರ- ಸಾಗರಪೇಟೆ- ಚಿರಡೋಣಿ- ದೊಡ್ಡಘಟ್ಟ- ತ್ಯಾವಣಿಗೆ ಮುಖಾಂತರ ದಾವಣಗೆರೆಗೆ ಸಂಚರಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ಎಇಇ ರವಿಕುಮಾರ್ ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260613-43-521854719</p>