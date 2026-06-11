ನೀತಿಗರೆ ಕೃಷಿ ಪತ್ತಿನ ಸಹಕಾರ ಸಂಘಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆ, 7 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಜಯ

<p>ದಾವಣಗೆರೆ: ಚನ್ನಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನುಗ್ಗಿಹಳ್ಳಿಯ ‘ನೀತಿಗರೆ ಕೃಷಿ ಪತ್ತಿನ ಸಹಕಾರ ಸಂಘದ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ವೀರಭದ್ರೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ ತಂಡದಿಂದ 12 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿದ್ದು, ಈ ಪೈಕಿ 7 ಜನ ಜಯ ಸಾಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಒಬ್ಬರು ಅವಿರೋಧವಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>‘ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಆಮಿಷ, ಹಣಬಲದ ಪ್ರದರ್ಶನವಿಲ್ಲದೇ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪರವಾದ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆ ಹಾಗೂ ಪಾರದರ್ಶಕ ಆಡಳಿತದ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿಟ್ಟು ಮತದಾರರು ಗೆಲುವಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ’ ಎಂದು ವೀರಭದ್ರೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯ ಶಶಿಧರ್ ಎನ್.ಸಿ. ಬುಧವಾರ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>‘ಸಂಘದಲ್ಲಿ 800 ಮತದಾರರಿದ್ದಾರೆ. ಶೇ 80ರಷ್ಟು ಮತದಾನ ನಡೆದಿದೆ. ಸಂಘವು ನುಗ್ಗಿಹಳ್ಳಿ, ನೀತಿಗೆರೆ, ಹೊನ್ನೇಮರದಹಳ್ಳಿ ಹಾಗೂ ಬೊಮ್ಮೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>‘ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪಾರದರ್ಶಕತೆ, ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಮತ್ತು ಜನಸೇವೆಯ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲಪಡಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>‘ಸಂಘದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಸದಸ್ಯರಿಗೂ ಸಮಾನ ಗೌರವ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯ ದೊರಕುವಂತೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತೇವೆ. ಮಾದರಿ ಸಂಘವನ್ನಾಗಿ ರೂಪಿಸಲು ಬದ್ಧರಿದ್ದೇವೆ’ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ತಂಡದ ವಿಜೇತರು: ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಎಂ.ಪಿ., ಮಹಾರುದ್ರಪ್ಪ ಬಿ.ಸಿ., ಮಹಾರುದ್ರಪ್ಪ ಎಸ್.ಸಿ., ಶಶಿಧರ್ ಎನ್.ಸಿ., ಸುರೇಶ್ ಎನ್.ಸಿ., ಮಾದಮ್ಮ ಎ.ಎಸ್., ರೂಪಾ ಎಚ್.ಎಂ., ರಮೇಶ್ ಎಂ.ವಿ., ರಮೇಶನಾಯ್ಕ.</p>.<p>ಪ್ರಮುಖರಾದ ನಾಗರಾಜಪ್ಪ, ಚಂದ್ರಪ್ಪ, ರಘು ಹಾಗೂ ಇನ್ನಿತರರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260611-43-1157615842</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>