‘ಜಬ್ಬಾರ್‌ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು’

ದಾವಣಗೆರೆ: 'ವಿಧಾನಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯ ಕೆ.ಅಬ್ದುಲ್ ಜಬ್ಬಾರ್ ಅವರು ದಕ್ಷಿಣ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಉಪಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಪರವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು' ಎಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕದ ಸಂಘಟನಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಕೆ. ಹಸೇನ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು.</p>.<p>'ಗೆಲುವಿನ ಮಾನದಂಡದ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ಪಕ್ಷ ಟಿಕೆಟ್ ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸಿತ್ತು. ಟಿಕೆಟ್ ಕೈತಪ್ಪಿದ ಬಳಿಕವೂ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುವ ನಿರ್ಧಾರದಿಂದ ಜಬ್ಬಾರ್ ಅವರು ಹಿಂದೆ ಸರಿಯಬಾರದಿತ್ತು. ವಿಧಾನಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯತ್ವಕ್ಕೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿ ಉಪಚುನಾವಣಾ ಕಣಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿದ್ದರೆ ಸಮುದಾಯ ಕೈಹಿಡಿಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇತ್ತು' ಎಂದು ಭಾನುವಾರ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>'ಜಬ್ಬಾರ್ ಅವರನ್ನು ಪಕ್ಷ ಮೂರು ಬಾರಿ ವಿಧಾನಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದೆ. ಶಾಸಕರಾಗಿದ್ದ ಶಾಮನೂರು ಶಿವಶಂಕರಪ್ಪ ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವ ಎಸ್.ಎಸ್. ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಶಿಫಾರಸಿನ ಮೇರೆಗೆ ಈ ಹುದ್ದೆ ಜಬ್ಬಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಶಾಮನೂರು ಕುಟುಂಬ ಎಂದಿಗೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯದ ವಿರೋಧಿಯಾಗಿ ವರ್ತಿಸಿಲ್ಲ. ಕೆಲವರು ಅಪಪ್ರಚಾರ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ದೂರಿದರು.</p>.<p>ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಖಂಡರಾದ ಕೆ. ಅಹ್ಮದ್ ಖಾನ್, ಎಂ.ಆರ್. ಸಿದ್ದಿಕ್ ಹಾಜರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>