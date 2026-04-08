ಮತದಾರರಿಗೆ ಸೀರೆ, ಕುಕ್ಕರ್ ಹಂಚಿಕೆ ಆರೋಪ

ದಾವಣಗೆರೆ: 'ದಕ್ಷಿಣ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕನುಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಮತದಾರರಿಗೆ ಸೀರೆ, ಕುಕ್ಕರ್ ಹಂಚಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ಸ್ವಾಭಿಮಾನಿ ಬಳಗದ ರಾಜ್ಯ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜಿ.ಬಿ. ವಿನಯ್ ಕುಮಾರ್ ಆರೋಪಿಸಿದರು.</p>.<p>ಮತದಾರರಿಗೆ ಹಂಚಿದವು ಎನ್ನಲಾದ ಕೆಲವು ಸೀರೆಗಳನ್ನು ನಗರದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ನಡೆದ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>'₹30ರಿಂದ ₹40 ಮೌಲ್ಯದ ಕಳಪೆ ಸೀರೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಸ್ವಾಭಿಮಾನವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಬಡವರನ್ನಾಗಿಸಿ ತಾವು ಮಾತ್ರ ಶಾಶ್ವತ ಅಧಿಕಾರ ಅನುಭವಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ಉದ್ದೇಶ ಶಾಮನೂರು ಕುಟುಂಬದ್ದು. ಮತದಾರರು ಯಾವುದೇ ಆಮಿಷಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗದೇ ಪ್ರಜ್ಞಾಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಮತ ಚಲಾಯಿಸಬೇಕು' ಎಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು.</p>.<p>'ನಗರಕ್ಕೆ ತೀರಾ ಸನಿಹದಲ್ಲಿರುವ ದಕ್ಷಿಣ ಕ್ಷೇತ್ರದ 16 ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗೆ ಈಗಲೂ ಬಸ್ ಸೌಕರ್ಯವಿಲ್ಲ. ಶಾಲಾ, ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೋಗಿಬರಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ಕಾರಣ, ಆ ಭಾಗದ ಅಂದಾಜು 30,000 ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಮೊಟಕುಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. 30 ವರ್ಷ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಶಾಮನೂರು ಕುಟುಂಬ ಇದಕ್ಕೆ ನೇರ ಕಾರಣ' ಎಂದು ದೂರಿದರು.</p>.<p>'ಜನರನ್ನು ಮೂಲಸೌಲಭ್ಯ ವಂಚಿತರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. 30 ವರ್ಷ ಅಧಿಕಾರ ಸಿಕ್ಕರೆ ಯಾರು ಬೇಕಾದರೂ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆಯೊಂದೇ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಮಾನದಂಡ ಅಲ್ಲ. ಇತರೆ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ನೀಡದೇ ಜನರನ್ನು ವಂಚಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>ವಿರೂಪಾಕ್ಷಪ್ಪ ಪಂಡಿತ್, ಶಿವಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್, ಶರತ್ ಕುಮಾರ್, ಬಸವರಾಜ, ಸೀತಾರಾಮ್ ನಾಯಕ್, ಅಯ್ಯನಗೌಡ ನಾಯಕ್, ಮಲ್ಲೇಶ್ ನಾಯಕ್ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>