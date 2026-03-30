ರಾಜಕಾರಣ: ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರೆಂಬ ಕರಿಬೇವು!

ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಕುರಗುಂದ

ಅದು 2008ರ ಏಪ್ರಿಲ್ ತಿಂಗಳು. ಬೇಸಿಗೆಯ ಧಗೆಯೊಂದಿಗೆ ಜುಗಲಬಂದಿ ನಡೆಸುವಂತೆ ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಯ ಅಖಾಡವೂ ಕಾವೇರಿತ್ತು.

ಆಗ ದಾವಣಗೆರೆ ದಕ್ಷಿಣ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಿಂದ ಶಾಮನೂರು ಶಿವಶಂಕರಪ್ಪ ಅವರು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಉತ್ತರ ವಿಧಾನಸಭೆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಆಯ್ಕೆ ಗೊಂದಲದ ಗೂಡಾಗಿತ್ತು. ಎಸ್.ಎಸ್. ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಹಾಗೂ ಸೈಯದ್ ಸೈಫುಲ್ಲಾ ಟಿಕೆಟ್ ಆಕಾಂಕ್ಷಿಯಾಗಿದ್ದರು.

ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಕೊನೆಯ ದಿನ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಒಂದು ಗಂಟೆಗೆ, ಅಂದಿನ ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮಂಜುನಾಥ್ ಭಂಡಾರಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ 'ಬಿ' ಫಾರಂ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ದಾವಣಗೆರೆಗೆ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದರು. ಸೈಫುಲ್ಲಾ ಅವರಿಗೆ 'ಬಿ' ಫಾರಂ ನೀಡುವುದು ಖಚಿತ ಎನ್ನುವುದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಕಚೇರಿ ಆವರಣ ರಣರಂಗವಾಗಿತ್ತು. ಸೈಫುಲ್ಲಾ ಅವರ ಮನವೊಲಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ನಡೆದವು. 'ಬಿ' ಫಾರಂ ಇದ್ದ ಸೂಟ್ಕೇಸ್ ಕಿತ್ತುಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಯತ್ನವೂ ನಡೆಯಿತು. 3 ಗಂಟೆಗೆ ಕೆಲವೇನಿಮಿಷಗಳಿದ್ದಾಗ 'ಸೈಫುಲ್ಲಾ ಅವರಿಗೆ 'ಬಿ' ಫಾರಂ ನೀಡಬೇಕು' ಎಂದು ಹೈಕಮಾಂಡ್ನಿಂದ ದೂರವಾಣಿ ಆದೇಶ ಬಂತು. ತಕ್ಷಣವೇ 'ಬಿ' ಫಾರಂ ತೆಗೆದ ಭಂಡಾರಿ ಅವರು, ಅದರಲ್ಲಿ ಸೈಫುಲ್ಲಾ ಹೆಸರು ಬರೆದು ಅವರ ಕೈಗೆ ನೀಡಿದರು.

ಆ ವೇಳೆಗೆ ಸೈಫುಲ್ಲಾ ತೀವ್ರ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿದ್ದರು. ಅವರು ತಮ್ಮ ಹೆಸರಿನ ಕೆಳಗೆ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಅವರ ಹೆಸರನ್ನೂ ಬರೆದರು. ಇಬ್ಬರ ಹೆಸರು ಒಂದೇ ಫಾರಂನಲ್ಲಿ ಇರಬಾರದು ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ದೊರೆತ ತಕ್ಷಣವೇ, 'ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನು ತೆಗೆಯಿರಿ' ಎಂದು ಸೈಫುಲ್ಲಾ ಅವರಿಗೆ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಸೂಚಿಸಿದರು. ಒಲ್ಲದ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದಲೇ ತಮ್ಮ ಹೆಸರಿನ ಮೇಲೆ ಗೆರೆ ಎಳೆದ ಸೈಫುಲ್ಲಾ ಚುನಾವಣಾಧಿಕಾರಿಗೆ 'ಬಿ' ಫಾರಂ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಬಲಾಢ್ಯರ ಮುಂದೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹೈಕಮಾಂಡ್ನ ಆದೇಶ ದೂಳೀಪಟವಾಗಿತ್ತು. ನಂತರದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ, ಇಬ್ಬರ ನಾಮಪತ್ರಗಳೂ ತಿರಸ್ಕೃತವಾಗಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯೇ ಇಲ್ಲದಂತಾಯಿತು. ಬಿಜೆಪಿ ಅನಾಯಾಸವಾಗಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿತು.

ಈಗ 2026ರ ಏಪ್ರಿಲ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ದಾವಣಗೆರೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಉಪಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಪಾತ್ರಧಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಸನ್ನಿವೇಶ ಬದಲಾಗಿದ್ದರೂ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬದಲಾಗಿಲ್ಲ. ಉತ್ತರದಲ್ಲಿನ 'ರಾಜಕೀಯ' ದಕ್ಷಿಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. ಉಪಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಟಿಕೆಟ್ನಿಂದ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಲು ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರು ಆಕಾಂಕ್ಷಿಗಳಾಗಿದ್ದರು. ಸುಮಾರು 70 ಸಾವಿರ ಮುಸ್ಲಿಂ ಮತದಾರರು ಇರುವ ದಾವಣಗೆರೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅದೇ ಸಮುದಾಯದವರು ಟಿಕೆಟ್ ಕೇಳಿದ್ದು ಸಮರ್ಥನೀಯವಾಗಿತ್ತು. 'ನಮ್ಮವ' ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿರಲಿ ಎನ್ನುವ ಅವರ ಆಸೆ ಸಹಜವಾದುದು. ಆದರೆ, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ, ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ, ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಸಮುದಾಯದ ಶಾಸಕರು ಸೇರಿಕೊಂಡು, ಸಾದಿಕ್ ಪೈಲ್ವಾನ್ ಅವರ ಮನವೊಲಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.

'ಪರಮಾತ್ಮ ಬಂದರೂ ಚುನಾವಣಾ ಕಣದಿಂದ ಹಿಂದೆ ಸರಿಯುವುದಿಲ್ಲ' ಎಂದಿದ್ದ ಪೈಲ್ವಾನ್ ತಮ್ಮ ಪಟ್ಟು ಸಡಿಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಸಮುದಾಯ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ 'ಟಿಕೆಟ್ ತ್ಯಾಗ' ಮಾಡಿದೆ. ತ್ಯಾಗ ಮಾಡುವುದು ಅಲ