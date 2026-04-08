ದಾವಣಗೆರೆ: 'ಚುನಾವಣೆ ಬಂದಾಗ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಜನರ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ ಶುರುವಾಗುತ್ತದೆ. ಸೈಟು ಕೊಡುವುದಾಗಿ ಮತದಾರರಿಗೆ ಆಮಿಷ ಒಡ್ಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರ ಆಡಿಯೊ ತುಣುಕು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದೆ. ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಬೇಕು' ಎಂದು ಜೆಡಿಎಸ್ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ಎಚ್.ಎಸ್. ಶಿವಶಂಕರ್ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.</p>.<p>ಮಂಗಳವಾರ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, 'ಸೂರತ್ನಿಂದ ತರಿಸಿದ ₹100 ಮೌಲ್ಯದ ಸೀರೆಗಳನ್ನು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮತದಾರರಿಗೆ ಹಂಚಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಬಳಸಲೂ ಯೋಗ್ಯವಿಲ್ಲದಷ್ಟು ಕಳಪೆ ಸೀರೆಗಳನ್ನು ಬೇಡ ಎಂದರೂ ವಿತರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಉಡುಗೊರೆ, ಹಣವನ್ನೂ ಹಂಚಲು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ತಯಾರಿ ನಡೆಸಿದೆ. ಜನರು ಇದಕ್ಕೆ ಮರುಳಾಗಬಾರದು' ಎಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು.</p>.<p>'ಈ ಬಾರಿ ಅಹಿಂದ ಮತಗಳು ಎನ್ಡಿಎ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ದಾಸಕರಿಯಪ್ಪ ಅವರಿಗೆ ಚಲಾವಣೆಯಾಗಲಿವೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಮತ ನೀಡಿದರೆ ಶತಮಾನ ಕಳೆದರೂ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಅಂಶ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರಿಗೆ ಮನದಟ್ಟಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸೋಲಿಸಲು ಅವರು ಜಿದ್ದಿಗೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>'ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಲಿಂಗಾಯತರನ್ನು ಬೆಳೆಸಿದ್ದಾರೆ? ವೀರಶೈವ ಲಿಂಗಾಯತ ಮಹಾಸಭಾ ಶಾಮನೂರು ಕುಟುಂಬದ ಆಸ್ತಿ ಎಂಬಂತೆ ಆಗಿತ್ತು. ಸಮುದಾಯದ ಮತಗಳೆಲ್ಲವೂ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಸಿಗಲಿವೆ ಎಂಬ ಭ್ರಮೆಯಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷ ಇದೆ, ಆದರೆ ಹಾಗಾಗದು' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>'ಅಹಿಂದ ಮತಗಳನ್ನು ಕ್ರೋಢೀಕರಿ ಸುವಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ವಿಫಲವಾಗಿದೆ. ಕುರ್ಚಿಗೆ ಕಂಟಕ ಬಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಹಿಂದ ಜಪ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅಹಿಂದಕ್ಕೆ ಬೇಡ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಮತ ನೀಡಿ ಎಂದು ಆ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುವ ಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಿರುವುದು ವಿಪರ್ಯಾಸ' ಎಂದರು.</p>.<p>ಮುಖಂಡರಾದ ಗಣೇಶ್ ದಾಸಕರಿಯಪ್ಪ, ಕಡತಿ ಆಂಜಿನಪ್ಪ, ಶ್ರೀನಿವಾಸ್, ಓಂಕಾರಪ್ಪ, ಬಾತಿ ಶಂಕರ್, ಗಾಯಿತ್ರಮ್ಮ ಹಾಲೇಶ್ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260408-43-1267067552</p>