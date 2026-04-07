ದಾವಣಗೆರೆ: 'ಕ್ರಿಪ್ಟೊ' ಕರೆನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಹಣ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭ ಪಡೆಯಬಹುದು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಂಬಿಸಿ ಜನರನ್ನು ವಂಚಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಆರೋಪದ ಮೇರೆಗೆ ನಾಲ್ವರ ವಿರುದ್ಧ ಸಿಇಎನ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಎಫ್ಐಆರ್ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ರಾಜೇಶ್ ಮಲೇಶಿಯಾ, ಅಶ್ರದುನ್ನೀಸಾ, ಶಾಹಿದ್ ಹುಸೇನ್ ಹಾಗೂ ನದೀಮ್ ಎಂಬುವವರ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು, ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಪೊಲೀಸರು ಬಲೆಬೀಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿಗೆ ಬಂದ ದೂರು ಆಧರಿಸಿ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿದಾಗ ವಂಚನೆಯ ಜಾಲ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿರುವುದು ಖಚಿತವಾಗಿದೆ. 'ಟೆಲಿಗ್ರಾಂ'ನಲ್ಲಿ ಗ್ರೂಪ್ ರಚಿಸಿದ ವಂಚಕರು ನಿತ್ಯ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಹಣ ಪಡೆದು ವಂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>₹ 37 ಲಕ್ಷ ವಂಚನೆ: ಆನ್ಲೈನ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಆಮಿಷವೊಡ್ಡಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ₹ 37.67 ಲಕ್ಷ ವಂಚಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ನಗರದ ವಿನಾಯಕ ಬಡಾವಣೆ ನಿವಾಸಿ ಹಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡವರು. 'ಫಾಲ್ಕನ್ ಎಡ್ಜ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್' ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಲಾಭದ ಆಮಿಷವೊಡ್ಡಲಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ನಂಬಿದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂಬಂಧ ಸಿಇಎನ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>