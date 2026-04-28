ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ವಂಚನೆ; ಆರೋಪ

ದಾವಣಗೆರೆ: 'ದಾವಣಗೆರೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕೇತ್ರದ ಪಕ್ಷೇತರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ, 'ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ ಎಂಪವರ್ಮೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟಿ'ಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸಿ.ಎಂ.ಶಾಬಾಜ್ ಖಾನ್ ಅವರು 'ಡೆಬ್ಟ್ ಪ್ರೀ ಇಂಡಿಯಾ' ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಮಾಡಿಸುವುದಾಗಿ ಸಾವಿರಾರು ಜನ ಅಮಾಯಕರನ್ನು ವಂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ಆರ್ಟಿಐ ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ಸಂಘದ ಟ್ರಸ್ಟ್ನ ರಾಜ್ಯ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಹಮ್ಮದ್ ವಾಸಿಂ ಖಾದ್ರಿ ಆರೋಪಿಸಿದರು.</p>.<p>'ಉಪಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ತಮಗೆ ಮತ ನೀಡಿದರೆ ಸರ್ಕಾರದ ಮೂಲಕ ಸಾಲಗಾರರ ಎಲ್ಲಾ ಸಾಲ ತೀರಿಸುವುದಾಗಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಚಾರ ನಡೆಸಿ ಜನರನ್ನು ವಂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ಸೋಮವಾರ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ದೂರಿದರು.</p>.<p>'ಡೆಬ್ಟ್ ಪ್ರೀ ಇಂಡಿಯಾ' ಯೋಜನೆಯಡಿ ₹ 349 ನೀಡಿ ಸದಸ್ಯತ್ವ ಪಡೆದರೆ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ನೀಡುತ್ತೇವೆ. ಇದನ್ನು ಸಾಲ ಪಡೆದ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಸಾಲ ತೀರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಶಾಬಾಜ್ ಖಾನ್ ರಾಜ್ಯದಾದ್ಯಂತ ಅಮಾಯಕ ಮುಸ್ಲಿಮರಿಂದ ಹಣ ಪಡೆದು ವಂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ವಿರುದ್ಧ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದೇವೆ' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>'ಸಾಲ ಮನ್ನಾದ ಬಗ್ಗೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಬರೆದ ಮನವಿ ಪತ್ರವನ್ನು ಗಾಳವಾಗಿ ಇರಿಸಿಕೊಂಡು ಜನರಿಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವರನ್ನು ನಂಬಿದ ಜನರು ಸಾಲ ಮರುಪಾವತಿಸದೇ ಈಗ ಬೀದಿಗೆ ಬೀಳುವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಅವ್ಯವಹಾರ ನಡೆದಿರುವ ಶಂಕೆ ಇದೆ' ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದರು.</p>.<p>'ಮುಗ್ಧ ಜನರು ಸಿ.ಎಂ.ಶಾಬಾಜ್ ಖಾನ್ ಅವರ ಮಾತಿಗೆ ಮರುಳಾಗಿ ವಂಚನೆಗೆ ಒಳಗಾಗಬಾರದು. ಅವರ ಅಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಜೀವ ಬೆದರಿಕೆಯೊಡ್ಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕ್ಷ್ಯಗಳಿದ್ದು, ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಗೆ ಒಪ್ಪಿಸುವೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಆರ್ಟಿಐ ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ಸಂಘದ ಟ್ರಸ್ಟ್ನ ಮುಖಂಡರಾದ ಮಹಮ್ಮದ್ ಯೂಸುಫ್, ಸಲೀಂ ಜಾವೀದ್, ಡಿ.ಕೆ.ನಯಾಜ್, ಫಯಾಜ್ ಅಹಮ್ಮದ್ ಹಾಗೂ ಇನ್ನಿತರರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>