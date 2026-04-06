ದಾವಣಗೆರೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಹಲವರ ಕೊಡುಗೆ: ಜಾಧವ್

ದಾವಣಗೆರೆ: 'ಶಾಮನೂರು ಕುಟುಂಬವೇ ದಾವಣಗೆರೆಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಿದೆ ಎಂಬ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಖಂಡರು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಂತಹ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ದಾವಣಗೆರೆಯ ನಿಜವಾದ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಮರೆಮಾಚುತ್ತವೆ' ಎಂದು ಬಿಜೆಪಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕದ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಯಶವಂತರಾವ್ ಜಾಧವ್ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>'ದಾವಣಗೆರೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯು ಒಬ್ಬರಿಂದ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. 1800ರ ದಶಕದ ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ಪ್ರಮುಖ ವಾಣಿಜ್ಯ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿ ಹೆಸರು ಪಡೆದ ನಗರವು ಕ್ರಮೇಣ ಕೈಗಾರಿಕಾ ನಗರವಾಗಿ ರೂಪುಗೊಂಡಿತು' ಎಂದು ಭಾನುವಾರ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>'1918ರಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮಪ್ಪ ತವನಪ್ಪ (ಬಿ.ಟಿ.) ಅವರು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ ಬಿ.ಟಿ.ಮಿಲ್ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪಯಣಕ್ಕೆ ಬುನಾದಿ ಹಾಕಿತು. ಈ ಮಿಲ್ ವ್ಯಾಪಾರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತೇಜನ ನೀಡಿತು. ಆ ಬಳಿಕ ಹಲವರು ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರು' ಎಂದರು.</p>.<p>'1974–75ರ ವೇಳೆಗೆ ನಗರದಲ್ಲಿ 8 ಬಟ್ಟೆ ಮಿಲ್ಗಳು, 13 ಹತ್ತಿ ಮಿಲ್ಗಳು, 19 ರೈಸ್ ಮಿಲ್ಗಳು, 8 ಆಯಿಲ್ ಮಿಲ್ಗಳು ಹಾಗೂ ನೂರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಣ್ಣ ಹಾಗೂ ಮಧ್ಯಮ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದವು. ಇದು ದಾವಣಗೆರೆ ಅನೇಕ ಉದ್ಯಮಿಗಳ ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದ ಬೆಳೆದ ಕೈಗಾರಿಕಾ ನಗರ ಎಂಬುದನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸುತ್ತದೆ' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>'ಇಂತಹ ಸಮೃದ್ಧ ಇತಿಹಾಸವಿದ್ದರೂ, ನಗರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಒಂದೇ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸುವುದು ವಾಸ್ತವಾಂಶಗಳಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾದುದು. ನಗರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯು ಹಲವು ಮಹನೀಯರ ಶ್ರಮ, ದೂರದೃಷ್ಟಿ ಮತ್ತು ಸಾಮೂಹಿಕ ಪ್ರಯತ್ನದ ಫಲವಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>