ವೈದ್ಯಗೆ ₹ 25 ಲಕ್ಷ ವಂಚನೆ

ದಾವಣಗೆರೆ: ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಆ್ಯಪ್ ಮೂಲಕ ಹಣ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ ಅಲ್ಪಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕೋಟ್ಯಾಧೀಶರಾಗಬಹುದು ಎಂಬ ಆಮಿಷವೊಡ್ಡಿ ವೈದ್ಯರೊಬ್ಬರಿಗೆ ₹ 25 ಲಕ್ಷ ವಂಚಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಇಲ್ಲಿನ ಸರಸ್ವತಿ ಬಡಾವಣೆಯ ವೈದ್ಯ ಹಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡವರು. ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ಗೆ ಬಂದ ಸಂದೇಶವನ್ನು ನಂಬಿ ವಂಚನೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ವೈದ್ಯರ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ಗೆ ಬಂದ ಸಂದೇಶದಲ್ಲಿ ಹಣ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವಂತೆ ಉತ್ತೇಜಿಸಲಾಗಿದೆ. 'ಸಾಲ್ಟ್ಕ್ಯಾಮ್' ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ವೈದ್ಯ, ವಂಚಕರು ಹೇಳಿದಂತೆ ಹಣ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಫೆ.27ರಿಂದ ಮಾರ್ಚ್ 20ರವರೆಗೆ ₹ 25 ಲಕ್ಷವನ್ನು ಆರ್ಟಿಜಿಎಸ್ ಮೂಲಕ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಿದ್ದರು ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಇನ್ನಷ್ಟು ಹಣ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವಂತೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ವೈದ್ಯಗೆ ಅನುಮಾನ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಸೈಬರ್ ಅಪರಾಧಗಳ ಸಹಾಯವಾಣಿ 1930 ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ವಿಚಾರಿಸಿದಾಗ ಮೋಸ ಹೋಗಿದ್ದು ಖಚಿತವಾಗಿದೆ. ಈ ಸಂಬಂಧ ಸಿಇಎನ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಎಫ್ಐಆರ್ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>