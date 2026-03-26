ದುರ್ಗಾಂಬಿಕಾ ದೇವಿಗೆ ಅಭಿಷೇಕ

ದಾವಣಗೆರೆ: ನಗರದೇವತೆ ದುರ್ಗಾಂಬಿಕಾ ದೇವಸ್ಥಾನವನ್ನು ತೊಳೆದು 101 ಲೀ. ಹಾಲು, 25 ಲೀ. ಮೊಸರು, ತುಪ್ಪ ಹಾಗೂ ಜೇನುತುಪ್ಪದ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ದೇವಿಗೆ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಶುದ್ಧೀಕರಣಗೊಳಿಸುವ ಕಾರ್ಯ ಬುಧವಾರ ನಡೆಯಿತು.</p>.<p>'ದಕ್ಷಿಣ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಉಪ ಚುನಾವಣೆಗೆ ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಮುನ್ನ ದುರ್ಗಾಂಬಿಕಾ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಬಂದಿದ್ದ ಬಿಜೆಪಿಯ ಕೆಲ ಮುಖಂಡರು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಒಳಗೆ ಬೂಟು, ಚಪ್ಪಲಿಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಅಪವಿತ್ರಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ದೂರಲಾಗಿತ್ತು.</p>.<p>ಗಾಂಧಿ ನಗರದ ಹೊರಟ್ಟಿ ದುರ್ಗಾಂಬಿಕಾ ದೇವಸ್ಥಾನ ಟ್ರಸ್ಟ್ನಿಂದ ದುರುಗಮ್ಮ ದೇವಿಯ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಮೆರವಣಿಗೆ ಮೂಲಕ ದುಗ್ಗಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಮುಖಂಡರಾದ ಎಲ್.ಎಂ.ಹನುಮಂತಪ್ಪ, ಬಿ.ಎಚ್.ವೀರಭದ್ರಪ್ಪ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ತರಲಾಯಿತು. ಭಕ್ತರು, ದೇವಸ್ಥಾನದ ಧರ್ಮದರ್ಶಿಗಳು ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿದ್ದರು.</p>.<p>ಬಿ.ಎಚ್.ವೀರಭದ್ರಪ್ಪ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಮಾಜಿ ಸಂಸದ ಜಿ.ಎಂ.ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಹಾಗೂ ಅವರ ಬೆಂಬಲಿಗರು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಒಳಗಡೆಯೇ ಬೂಟುಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಅಪಚಾರವಾಗಿದೆ. ಗೊತ್ತಿದ್ದು, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆಯೋ ಮಾಡಿರುವ ತಪ್ಪಿಗೆ ಜಿ.ಎಂ.ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಹಾಗೂ ಬೆಂಬಲಿಗರು ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳಬೇಕು. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಉದಾಸೀನ ಮಾಡಿದರೆ, ಧರಣಿ ನಡೆಸುತ್ತೇವೆ' ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಸಿದರು.</p>.<p>ಮುಖಂಡರಾದ ಪೇಪರ್ ಕೆ.ಚಂದ್ರಣ್ಣ, ಗೋಣೆಪ್ಪ, ಉಮೇಶ ರಾವ್, ಪೂಜಾರಿ ಹನುಮಂತಪ್ಪ, ಗುರುರಾಜ ಕವಿರಾಜ, ಬಿ.ಆರ್.ಶಿವಮೂರ್ತಿ, ಜಿ.ರಾಕೇಶ, ಎಚ್.ಆರ್.ನಾಗರಾಜ, ಬಾಬುರಾವ್ ಸಾಳಂಕಿ, ಮಂಜುನಾಥ, ಬಿ.ಆರ್.ಪರಶುರಾಮ, ಬಿ.ಎಲ್.ಅನಿಲಕುಮಾರ, ಧ್ರುವ, ಶಂಕರ, ಈಶ್ವರ ಶಾಮನೂರು, ಎಸ್.ಎಂ.ಹರೀಶ, ಶಂಕರ, ಮಂಜುನಾಥ, ಅಣ್ಣಪ್ಪ, ಸಿ.ರಾಮಣ್ಣ, ಲೈಟಿಂಗ್ ಚಂದ್ರಣ್ಣ ಹಾಗೂ ಇನ್ನಿತರರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.