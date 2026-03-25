ದಾವಣಗೆರೆ: ದಾಖಲೆ ಇಲ್ಲದ ₹ 6.35 ಲಕ್ಷ ವಶ

<p><strong>ದಾವಣಗೆರೆ:</strong> ದಕ್ಷಿಣ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ತೆರೆದಿರುವ ಚೆಕ್ಪೋಸ್ಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆ ಇಲ್ಲದೇ ಸಾಗಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ₹ 6.35 ಲಕ್ಷವನ್ನು ಚುನಾವಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಬುಧವಾರ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಭೂಮಿಕಾನಗರ ಚೆಕ್ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಎಚ್.ಎಚ್. ರಾಮಚಂದ್ರಪ್ಪ ಎಂಬುವರಿಗೆ ಸೇರಿದ ₹ 4 ಲಕ್ಷ, ಮಾಗನಹಳ್ಳಿ ಚೆಕ್ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ವಂ ಎಂಬುವರಿಗೆ ಸೇರಿದ ₹ 1.12 ಲಕ್ಷ ಹಾಗೂ ಕಾರಿಗನೂರು ಚೆಕ್ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅವರಿಗೆ ಸೇರಿದ ₹ 1.15 ಲಕ್ಷವನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಚುನಾವಣಾಧಿಕಾರಿ ಸಂತೋಷ್ಕುಮಾರ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>