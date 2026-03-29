ಚಿಹ್ನೆ ಬದಲಾವಣೆ: ಪಕ್ಷೇತರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಪ್ರಶ್ನೆ

ದಾವಣಗೆರೆ: ಉಪಚುನಾವಣಾ ಕಣದಲ್ಲಿ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಉಳಿದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಚುನಾವಣಾ ಚಿಹ್ನೆ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡುವ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಆಯೋಗವು ಗಂಭೀರವಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪಕ್ಷೇತರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಬಿ. ರಾಜಶೇಖರ್ ಆರೋಪಿಸಿದರು.</p>.<p>ಶನಿವಾರ ಅವರು ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>'ನನಗೆ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಿದ ಚಿಹ್ನೆಯನ್ನು ಎರಡು ಗಂಟೆಯ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಬದಲಿಸಿದ್ದು ಏಕೆ?. ನನ್ನಂತೆಯೇ 10 ಪಕ್ಷೇತರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಚಿಹ್ನೆಯನ್ನು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿರಬೇಕು ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲದೇ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಿದರೇ? ಆಯೋಗವು ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಗಂಭೀರ ವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಇದರಿಂದ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>'ಕಹಳೆ ಊದುತ್ತಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿ'ಯ ಚಿಹ್ನೆಯನ್ನು ಮೊದಲಿಗೆ ನನಗೆ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ಅದು ಮುಕ್ತ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಎಂಬ ಕಾರಣ ನೀಡಿ ಬೇರೊಂದನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ನಂತರ ನಾನು 'ತುತ್ತೂರಿ' ಚಿಹ್ನೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ. ಇಂತಹ ಅನಗತ್ಯ ಗೊಂದಲಗಳು ಏಕೆ' ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು.</p>.<p>'ಮಾರ್ಚ್ 26ರಂದು ಜಿಲ್ಲಾ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಕರೆದು ಚಿಹ್ನೆಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಿ ಸಹಿ ಪಡೆಯಲಾಗಿತ್ತು. ಚಿಹ್ನೆ ಅಂತಿಮಗೊಂಡ ತಕ್ಷಣ ಕೆಲವರು ಕರಪತ್ರಗಳನ್ನು ಮುದ್ರಣಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಏಕಾಏಕಿ ಚಿಹ್ನೆ ಬದಲಿಸುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಹಲವರಿಗೆ ತೊಂದರೆಯಾಗಿದೆ. ಮತದಾನಕ್ಕೆ ಸಮಯ ಇರುವುದೇ ಕಡಿಮೆ. ನಾವು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡುವಂತೆ ಕೋರಿ ಆಯೋಗಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕೇ' ಎಂದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>