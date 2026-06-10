ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗೆ ನೆಟ್ಟ ಸಸಿಗಳನ್ನು ಪೋಷಿಸಬೇಕು: ಶಾಸಕ ಬಿ.ಪಿ. ಹರೀಶ್

<p>ಮಲೇಬೆನ್ನೂರು: ‘ಸರ್ಕಾರ ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಪ್ರತಿವರ್ಷ ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂಪಾಯಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ನೆಟ್ಟ ಸಸಿಗಳ ಆರೈಕೆ ಮಾಡಿ ಜತನದಿಂದ ಅವುಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಿ ಪರಿಸರ ದಿನ, ಹಸಿರೋತ್ಸವ ಹಾಗೂ ವನಮಹೋತ್ಸವ ಆಚರಿಸುವುದು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ’ ಎಂದು ಶಾಸಕ ಬಿ.ಪಿ. ಹರೀಶ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು.</p>.<p>ಸಮೀಪದ ಕುಂಬಳೂರಿನ ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಈಚೆಗೆ ನಡೆದ ವಿಶ್ವ ಪರಿಸರ ದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>‘ಮುಂದಿನ ತಲೆಮಾರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಪರಿಸರ ಉಳಿಸಬೇಕಿದೆ. ಸರ್ಕಾರದೊಂದಿಗೆ ಹಳೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಂಘಟನೆ ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿರುವುದು ಉತ್ತಮ ಸಂಪ್ರದಾಯ’ ಎಂದರು.</p>.<p>‘ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ, ಕಟ್ಟಡ ಹೆಚ್ಚಳ, ಅರಣ್ಯ, ಪರಿಸರ, ಜಲ, ವಾಯು ಮಾಲಿನ್ಯ, ಕೊಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಯುದ್ಧದಿಂದ ಜಾಗತಿಕ ತಾಪಮಾನ ಹೆಚ್ಚಳಗೊಂಡು ಹವಾಮಾನ ವೈಪರೀತ್ಯ, ಅತಿವೃಷ್ಟಿ, ಅನಾವೃಷ್ಟಿ, ಪ್ರವಾಹ, ಬೆಳೆನಾಶ ಅನಾರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿವೆ’ ಎಂದು ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.</p>.<p>ನಿವೃತ್ತ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಬಸವನಗೌಡ, ಸ್ಪಂದನಾ ಚಾರಿಟಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ನ ಕಾಂತರಾಜ್, ಶಂಭುಲಿಂಗಪ್ಪ, ಪ್ರಾಚಾರ್ಯ ತೆಲಿಗಿ ಮಂಜುನಾಥ್, ಶಿಕ್ಷಕ ಗೋವಿಂದಪ್ಪ, ಪತ್ರಕರ್ತ ಎನ್.ಎಲ್. ಪ್ರಕಾಶ್, ಹಳೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಮುಖಂಡರಾದ ಗುರುಪ್ರಸನ್ನ, ಲಿಂಗರಾಜ್, ಚಂದ್ರಶೇಖರ್, ಶಾರದಾ, ಉಷಾ, ರೇಖಾ, ರಮೇಶ್, ಎಂ. ವಾಸುದೇವಮೂರ್ತಿ, ಹನುಮಗೌಡ, ಅರಣ್ಯ ಪಾಲಕ ಹನುಮಂತಪ್ಪ, ಎಎಸ್ಐ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್, ಪತ್ರಕರ್ತ ಸದಾನಂದ, ನಾಗವೇಣಿ ಇದ್ದರು.</p>.<p>ಕಾಲೇಜಿನ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ₹ 5 ಲಕ್ಷ ಅನುದಾನ ನೀಡುವುದಾಗಿ ಹಾಗೂ ಕಾಲೇಜಿನ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸಹಕರಿಸುವ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಶಾಸಕರು ನೀಡಿದರು. ಕಾಲೇಜು ಮೈದಾನದ ಸುತ್ತ 200 ಸಸಿ ನೆಡಲಾಯಿತು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260610-43-720292411</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>