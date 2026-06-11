ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜ, ರಸಗೊಬ್ಬರ ದುಬಾರಿ ದರಕ್ಕೆ ಮಾರಾಟ

<p><em>ರಾಮಮೂರ್ತಿ ಪಿ.</em></p>.<p>ದಾವಣಗೆರೆ: ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕೆಲವೆಡೆ ಮುಂಗಾರು ಹಂಗಾಮಿನ ಬಿತ್ತನೆ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಜಗಳೂರು ಹಾಗೂ ಮಾಯಕೊಂಡ ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಮಳೆಯಾದಂತೆಲ್ಲ ಬಿತ್ತನೆಯ ಪ್ರಮಾಣವೂ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದೆ. ಚನ್ನಗಿರಿ, ನ್ಯಾಮತಿ, ಹೊನ್ನಾಳಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ, ಭತ್ತದ ಬೆಳೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದು, ಬಿತ್ತನೆ ಕಾರ್ಯ ವೇಗ ಪಡೆದಿಲ್ಲ.</p>.<p>ಬಿತ್ತನೆಬೀಜ ಹಾಗೂ ರಸಗೊಬ್ಬರ ಖರೀದಿಗೆ ಮುಂದಾಗಿರುವ ರೈತರಿಗೆ ಕೆಲವು ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ‘ದುಬಾರಿ ದರ’ದ ಹೊರೆ ಬೀಳುತ್ತಿದೆ. ‘ಈ ವರ್ಷ ಯೂರಿಯಾ ಕೊರತೆ ಇದೆ’ ಎಂಬುದನ್ನೇ ದಾಳವಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ರಸಗೊಬ್ಬರ ಮಾರಾಟ ಮಳಿಗೆಯವರು, ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ದರಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಯೂರಿಯಾವನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಅವಶ್ಯವಲ್ಲದ ಕೆಲ ಕೀಟನಾಶಕ ಅಥವಾ ಇನ್ನಿತರ ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಖರೀದಿಸುವಂತೆ ರೈತರಿಗೆ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಲಿಂಕ್ ನೆಪದಲ್ಲಿ ರೈತರು ತಮಗೆ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ಕೆಲವು ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಬೇಕಾದ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಇದೆ.</p>.<p>‘45 ಕೆ.ಜಿ. ತೂಕದ ಯೂರಿಯಾ ಬ್ಯಾಗ್ಗೆ ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ ₹ 266 ದರ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದೆ. ಕೆಲವು ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ₹ 300, ₹350, ₹ 500ರ ವರೆಗೂ ಹಣ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ದರಪಟ್ಟಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಎಂಬುದು ಹೆಸರಿಗಷ್ಟೇ ಸೀಮಿತವಾಗಿದೆ. ದರಪಟ್ಟಿಯನ್ನೂ ಹಾಕಲ್ಲ, ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ಹಣವನ್ನೂ ಪಡೆಯಲ್ಲ. ಯೂರಿಯಾ ಸಿಕ್ಕರೆ ಸಾಕು ಎಂದು ರೈತರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಣ ನೀಡಿ ಖರೀದಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನಿಸಲು ರೈತರು ಮುಂದಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ’ ಎಂದು ಜಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅಸಗೋಡು ಗ್ರಾಮದ ರೈತ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಎಚ್. ದೂರಿದರು.</p>.<p>‘ಈ ಬಾರಿ ಮಳೆ ಹಾಗೂ ಯೂರಿಯಾ ಕೊರತೆಯಾಗಲಿದೆ ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಜಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ರೈತರು ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ ಬೆಳೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಪರ್ಯಾಯ ಬೆಳೆಗಳತ್ತ ಮುಖ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ರಾಗಿ ಹಾಗೂ ಕುಂಬಳಕಾಯಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ ಬೆಳೆಗಾರರು ಯೂರಿಯಾ ಕೊರತೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ’ ಎಂದು ರೈತ ಕೆ.ಬಿ.ರವಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂಗಾರು ಹಂಗಾಮಿನಲ್ಲಿ 2,14,938 ಹೆಕ್ಟೇರ್ನಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತನೆಯ ಗುರಿ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಜೂನ್ 8ರ ವರೆಗೆ 1,892 ಹೆಕ್ಟೇರ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಬಿತ್ತನೆಯಾಗಿದ್ದು, ಶೇ 0.88 ರಷ್ಟು ಸಾಧನೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಪೈಕಿ ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ ಹಾಗೂ ಹತ್ತಿ ಬೆಳೆಯೇ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಎಫ್ಐಡಿ ಕಡ್ಡಾಯ: ಯೂರಿಯಾ ರಸಗೊಬ್ಬರ ಖರೀದಿಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಎಫ್ಐಡಿ (ಫಾರ್ಮರ್ ಐಡಿ– ರೈತರ ಗುರುತಿನ ಸಂಖ್ಯೆ) ಕಡ್ಡಾಯಗೊಳಿಸಿದೆ. ರೈತರು ಎಫ್ಐಡಿ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ನೀಡಿ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಎಕರೆಗೆ ಒಂದು ಯೂರಿಯಾ ಚೀಲವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಖರೀದಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಯಾವ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಜಮೀನು ಇರುತ್ತದೆಯೋ, ಅದೇ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಯೂರಿಯಾ ಖರೀದಿಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ನೆರೆಯ ವಿಜಯನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಹರಪನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ರೈತರು ದಾವಣಗೆರೆಗೆ ಯೂರಿಯಾ ಖರೀದಿಗೆಂದು ಬಂದು, ಬರಿಗೈಯಲ್ಲಿ ವಾಪಸ್ ಮರುಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಎಫ್ಐಡಿಗೆ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಹಾಗೂ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಯ ವಿವರವನ್ನು ಜೋಡಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ರೈತರೊಬ್ಬರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಎಷ್ಟು ಜಮೀನಿದೆ? ಎಲ್ಲಿದೆ? ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ ಯಾವುದು ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿಯೂ ಈ ಎಫ್ಐಡಿ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260611-43-243940482</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>