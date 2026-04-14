ಸಾಲ ವಸೂಲಾತಿ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ವಿರೋಧ; ಪ್ರತಿಭಟನೆ

ಮಲೇಬೆನ್ನೂರು: ರೈತರು ಪಡೆದ ಕೃಷಿ ಹಾಗೂ ನಿಗದಿತ ಅವಧಿಯ ಸಾಲ ವಸೂಲಾತಿಗೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಕ್ರಮವನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿ ಸಮೀಪದ ನಂದಿತಾವರೆ ಗ್ರಾಮದ ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ರಾಮೀಣ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಎದುರು ಸೋಮವಾರ ರೈತರು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದರು.</p>.<p>ರೈತರ ಬೆಳೆಸಾಲ ವಸೂಲು ಮಾಡಲು ಕಾನೂನಿನಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ರಾಜ್ಯ ರೈತ ಸಂಘ ಮತ್ತು ಹಸಿರು ಸೇನೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಹಾಳೂರು ನಾಗರಾಜ್ ಕಿಡಿಕಾರಿದರು.</p>.<p>ಸಾಲ ನೀಡಿದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನ್ಯಾಯಾಧೀಕರಣದ ಆದೇಶದಂತೆ ಹೊಲ ಹರಾಜು ಹಾಕಿ ಬಲವಂತವಾಗಿ ವಸೂಲಾತಿ ಮಾಡಲು ಮುಂದಾಗಿರುವ ಕ್ರಮವನ್ನು ಪ್ರತಿಭಟನಕಾರರು ಖಂಡಿಸಿದರು. ಬೆಳೆಸಾಲ ವಸೂಲು ಕಾನೂನು ಕುರಿತು ಲಿಖಿತ ದಾಖಲೆ ನೀಡುವಂತೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.</p>.<p>ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ರೈತ ಮುಖಂಡ ತೇಜಸ್ವಿ ಪಟೇಲ್ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದರು. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಚರ್ಚಿಸಿ ಸಾಲ ವಸೂಲಾತಿ ಕ್ರಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದರು. ಬಲವಂತವಾಗಿ ಸಾಲ ವಸೂಲಿ ಮಾಡಿ ರೈತರನ್ನು ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ದೂಡಬೇಡಿ ಎಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು.</p>.<p>'ರೈತರು ಪಡೆದ ಸಾಲ ₹ 20 ಲಕ್ಷ ಮೀರಿದ ನಂತರ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸುವುದು ಅನಿವಾರ್ಯ' ಎಂದು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಕೆ.ವಿ.ಕಾಮತ್ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ಚರ್ಚಿಸಿ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವ ಕುರಿತು ತೀರ್ಮಾನಿಸಿದ ನಂತರ ರೈತರು ಧರಣಿ ಅಂತ್ಯಗೊಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಶಾಖಾ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಮಹಾಂತೇಶ್, ರೈತ ಮುಖಂಡರಾದ ಶಂಭಣ್ಣ, ತಿಪ್ಪೇಸ್ವಾಮಿ, ನಂದೀಶಪ್ಪ, ನಾಗಪ್ಪ, ಪರಮೇಶ್ವರಪ್ಪ, ಚಂದ್ರಣ್ಣ, ಬಸವರಾಜ್, ನಾರಾಯಣಪ್ಪ, ಸೋಮಶೇಖರಪ್ಪ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>