ರೈತರಿಂದ ಮಣ್ಣಿನ ಆರೋಗ್ಯ ಸಾಧ್ಯ, ಮಣ್ಣು ಪರೀಕ್ಷೆ ಅಗತ್ಯ - ವಿಜ್ಞಾನಿ ಸಾಲಿಮಠ್

<p>ತ್ಯಾವಣಿಗೆ: ‘ಉತ್ತಮ ಕೃಷಿಗೆ ಮಣ್ಣಿನ ಆರೋಗ್ಯ ಮಹತ್ವದ್ದು, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ರೈತರು ಮಣ್ಣು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿಸಬೇಕು’ ಎಂದು ಮಣ್ಣು ವಿಜ್ಞಾನಿ ಸರ್ವಜ್ಞ ಬಿ. ಸಾಲಿಮಠ್ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಸಮೀಪದ ನಲ್ಕುದುರೆ ಗ್ರಾಮದ ವೀರಭದ್ರೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ಕತ್ತಲಗೆರೆ ಕೃಷಿ ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರದ ವಿಸ್ತರಣಾ ಘಟಕ, ಆಸರ್ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮ ವಿಕಾಸ್ ಯೋಜನೆ, ಚನ್ನಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹವಾಮಾನ ಕ್ರಿಯಾ ಸಮಿತಿ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಮಣ್ಣು ಆರೋಗ್ಯ ಚಿಂತನ– ಮಂಥನ ಅರಿವು ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>‘ರೈತರು ಯೋಜನಾ ಬದ್ಧವಾಗಿ ಕೃಷಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಯಶಸ್ಸುಗಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯ. ಮೊದಲು ಮಣ್ಣು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿಸಿ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಯಾವ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶ ಕೊರತೆಯಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಔಷಧೋಪಚಾರ ಮಾಡಿದರೆ ಉತ್ತಮ ಇಳುವರಿ ಪಡೆಯ ಬಹುದು’ ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>‘ಮಣ್ಣಿನ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾಪಾಡುವಲ್ಲಿ ರೈತರ ಪಾತ್ರ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಿಕರು ಪ್ರಕೃತಿ ದತ್ತವಾಗಿ ನೀಡಿದ ಮಣ್ಣನ್ನು ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗಾಗಿ ಉಳಿಸುವ ಕಾರ್ಯ ಮೊದಲು ರೈತರಿಂದಾಗಬೇಕಿದೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>‘ಆರೋಗ್ಯವಂತ ಮಣ್ಣು ಜಾಗತಿಕ ತಾಪಮಾನ ಏರಿಕೆಯನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುತ್ತದೆ. ಮಣ್ಣು ಜೀವಂತವಾಗಿದ್ದರೆ ನಮಗೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಹವಾಮಾನ ಸಿಗಲು ಸಾಧ್ಯ’ ಎಂದು ಹವಾಮಾನ ಕ್ರಿಯಾ ಆಂದೋಲನದ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಂಘಟಕ ಚೇತನ್ ಕುಮಾರ್ ಅರೆಹಳ್ಳಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ರೈತರು ಜೈವಿಕ ಗೊಬ್ಬರ, ಎರೆಹುಳು, ಹಸಿರೆಲೆ ಗೊಬ್ಬರ ಬಳಕೆಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಿದಾಗ ಮಣ್ಣಿನ ಫಲವತ್ತತೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ ಎಂದು ವಿಸ್ತರಣಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಗಂಗಪ್ಪಗೌಡ ಬಿರಾದಾರ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ 80ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ರೈತರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಕತ್ತಲಗೆರೆ ಕೃಷಿ ಆವರಣದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಬಿ.ಎಂ. ಆನಂದಕುಮಾರ್, ಗೀತಾ, ಸುದೀಪ್ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶರಣಪ್ಪ, ಶಶಿಕಲಾ ಎಂ.ಜಿ., ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಇತರರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260617-43-1137895803</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>