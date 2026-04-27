ಸಾಗರದಾಚೆಗೆ ಹೋಳಿಗೆ, ಶಾವಿಗೆ, ನರ್ಗೀಸ್‌ ಘಮ

<p>ದಾವಣಗೆರೆ ಎಂದೊಡನೆ ಬಹುತೇಕರಿಗೆ ಬೆಣ್ಣೆದೋಸೆಯದ್ದೇ ಧ್ಯಾನ. ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹಾದುಹೋಗುವ ಬಹುತೇಕರು ನಗರದೊಳಗೆ ಅಡಿಯಿಟ್ಟು ದೋಸೆಯ ‘ಬೆಣ್ಣೆ’ಯನ್ನು ಸವಿಯದೇ ಮುಂದೆ ಸಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ದೋಸೆಯಿಂದ ಬೆಣ್ಣೆಯ ರುಚಿ ಹೆಚ್ಚಿತೋ ಅಥವಾ ಬೆಣ್ಣೆಯಿಂದ ದೋಸೆ ರುಚಿ ಹೆಚ್ಚಿತೋ ಅದು ತರ್ಕಕ್ಕೆ ನಿಲುಕದ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಎರಡರ ಸಮ್ಮಿಲನದಿಂದ ಹೊಸ ರುಚಿಯಂತೂ ತಿನಿಸು ಪ್ರಿಯರ ಜಿಹ್ವಾಚಾಪಲ್ಯ ತಣಿಸುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>‘ದೋಸೆ’ಯಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಬೆಣ್ಣೆ ನಗರಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಹಲವು ಖಾದ್ಯಗಳು ಪಾಕ ಪ್ರಿಯರ ಉದರ ತಣಿಸುತ್ತಿವೆ. ವಿದೇಶದಲ್ಲೂ ಅವು ಸದ್ದಿಲ್ಲದೇ ಘಮ ಬೀರುತ್ತಿವೆ... ಬಹುಶಃ ದೋಸೆಯನ್ನೂ ಒಂದು ವಾರದವರೆಗೆ ತಾಜಾ ಆಗಿ ಇಡಬಹುದಾಗಿದ್ದರೆ ಅದು ಸಹ ಸಾಗರದಾಚೆಗೆ ತನ್ನ ಘಮವನ್ನು ಬೀರುತ್ತಿತ್ತೇನೋ.</p>.<p>ಈಗ ಹೋಳಿಗೆ, ನರ್ಗೀಸ್ ಮಂಡಕ್ಕಿ, ದಾವಣಗೆರೆ ಶಾವಿಗೆ ಪರದೇಶದಲ್ಲೂ ತಮ್ಮ ಕಂಪನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಂಡಿವೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಸಿರಿಧಾನ್ಯದ ವಿವಿಧ ಬಗೆಯ ಖಾದ್ಯಗಳೂ ವಿಮಾನವೇರಿ ವಿದೇಶಿಗರ ಆರೋಗ್ಯವರ್ದನೆಗೆ ದಾರಿ ತೋರಿವೆ.</p>.<p>ಹಬ್ಬಹರಿದಿನಗಳ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದಾವಣಗೆರೆಯ ಹೋಳಿಗೆ, ಶಾವಿಗೆ ವಿಮಾನ ಏರುತ್ತವೆ. ಇನ್ನು ನರ್ಗೀಸ್ ಮಂಡಕ್ಕಿಯ ಸೆಳೆತ ಎಲ್ಲ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯೇನೂ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿಲ್ಲ. ಸಂಬಂಧಿಕರು, ಸ್ನೇಹಿತರು, ಪರಿಚಯಸ್ಥರ ಮೂಲಕ ಇಲ್ಲಿನ ಖಾದ್ಯಗಳು ಅಮೆರಿಕ, ದುಬೈ, ಲಂಡನ್, ಫಿಲಿಪ್ಪೀನ್ಸ್ ಮುಂತಾದ ದೇಶಗಳಿಗೆ ತಲುಪಿವೆ.</p>.<p>ಹೋಳಿಗೆಯ ಘಮ: ಮಧ್ಯಕರ್ನಾಟಕ ಹೋಳಿಗೆಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿ. ಅದರಲ್ಲೂ ದಾವಣಗೆರೆಯ ಬೇಳೆ ಹೋಳಿಗೆ, ಕಾಯಿ ಹೋಳಿಗೆ ಎಂದರೆ ಕೇಳಬೇಕೇ. ಹೋಳಿಗೆಯ ಮೃದುತ್ವ, ಆರೋಮ, ಬೇಳೆ– ಬೆಲ್ಲದ ಮಿಳಿತ ಸಿಹಿಪ್ರಿಯರನ್ನು ಸೆಳೆದಿದೆ. ಈ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗೇ ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿರುವ ಇಲ್ಲಿನ ಬಹುತೇಕರೂ ಒಬ್ಬಟ್ಟಿನ ಘಮವನ್ನು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ದಿದ್ದಾರೆ. ನಗರದ ದೊಡ್ಡಪೇಟೆಯ ವಿರಕ್ತಮಠದ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿರುವ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಹೋಳಿಗೆ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ತಯಾರಾಗುವ ಕಾಯಿ ಒಬ್ಬಟ್ಟು, ಬೇಳೆ ಒಬ್ಬಟ್ಟು, ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಹೋಳಿಗೆ, ಖೋವಾ ಹೋಳಿಗೆ ಸದ್ದಿಲ್ಲದೇ ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ರವಾನೆಯಾಗುತ್ತಿವೆ.</p>.<p>ವೆಂಕಟೇಶ್ ಹಾಗೂ ಮಮತಾ ದಂಪತಿಯ ಒಬ್ಬಟ್ಟಿನ ಕೈರುಚಿಗೆ ಆಹಾರ ಪ್ರಿಯರು ಮಾರುಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಹೋಳಿಗೆ ಮಳಿಗೆಗೆ ಭೇಟಿಕೊಟ್ಟವರು ಬರಿಗೈಲಿ ವಾಪಸಾಗಿಲ್ಲ. ಬಾಯಿ ರುಚಿ ತಣಿಸಿಕೊಂಡು ಪಾರ್ಸಲ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗವವರೇ ಹೆಚ್ಚು.</p>.<p>16 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಪರಿಚಯಸ್ಥರಿಗೆ, ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ, ಸಂಬಂಧಿಕರಿಗೆ ಹೋಳಿಗೆ ಮಾಡಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ದಂಪತಿಗೆ ಅದೇ ಬದುಕಿಗೆ ಆಸರೆಯಾಯಿತು. ಜನರ ಬಾಯಿಯಿಂದಲೇ ಪ್ರಚಾರ ಗಿಟ್ಟಿಸಿದ ದಂಪತಿಯ ಹೋಳಿಗೆ ವ್ಯಾಪಾರ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಾ ಹೋಯಿತು. ಈಗ ರಾಜ್ಯವಲ್ಲದೇ, ಹೊರರಾಜ್ಯ, ವಿದೇಶಕ್ಕೂ ಇವರ ಹೋಳಿಗೆ ಘಮ ಪಸರಿಸಿದೆ.</p>.<p>‘ಅಮೆರಿಕ, ದುಬೈ, ಅಬುದಾಬಿ, ಸಿಂಗಾಪುರ ಮೊದಲಾದ ದೇಶಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿನ ಹೋಳಿಗೆಯನ್ನು ಕೊಂಡು ಸಂಬಂಧಿಕರು, ಸ್ನೇಹಿತರು ಕಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಹೋಗುವಾಗಲೂ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುತ್ತಾರೆ. ಕಾಯಿ ಹೋಳಿಗೆಯನ್ನು ಏಳೆಂಟು ದಿನ ಕೆಡದಂತೆ ಇಡಬಹುದು. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಹೋಳಿಗೆಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚು. ತಾವೇ ಹೋಗುವವರಿದ್ದರೆ ಬೇಳೆಹೋಳಿಗೆಯನ್ನು ಒಯ್ಯುತ್ತಾರೆ’ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ವೆಂಕಟೇಶ್.</p>.<p>ಇವರು ದಿನಕ್ಕೆ 250ರಿಂದ 300 ಹೋಳಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಹಬ್ಬದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಸಂಖ್ಯೆ 700ರನ್ನು ದಾಟುತ್ತದೆ.</p>.<p>‘ನರ್ಗೀಸ್’ ಗಮ್ಮತ್ತು:ಮುಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದು ಬಾಯಿಗೆ ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ನಾಲಗೆ ಸೊಂಕಿ ಬಾಯಲ್ಲಿನ ಲಾಲಾರಸ ಉಕ್ಕಿಸುವ ‘ನರ್ಗೀಸ್ ಮಂಡಕ್ಕಿ’ ಗಮ್ಮತ್ತು ಸವಿದವರೇ ಬಲ್ಲರು. ತಿನ್ನುತ್ತಿದ್ದರೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ತಿನ್ನಬೇಕೆಂದು ಆಸೆಯಾಗುವ, ಬಾಯಲ್ಲಿ ನರ್ತಿಸುತ್ತ ಮೆಲ್ಲನೆ ಒಳಗಿಳಿಯುವ ನರ್ಗೀಸ್ ಮಂಡಕ್ಕಿಗೆ ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲೂ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಗಾಳಿ ಸೋಕದಂತೆ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡದರೆ ಎಷ್ಟುದಿನಗಳವರೆಗೂ ಕೆಡದಂತೆ ಇಡಬಹುದಾದ ಈ ಮಂಡಕ್ಕಿಗೆ ವಿಮಾನ ಏರುವ ಭಾಗ್ಯವೂ ದೊರೆತಿದೆ.</p>.<p>ಬಿಸಿಬಿಸಿ ಚಹಾ ಅಥವಾ ಕಾಫಿ ಜೊತೆಗೆ ನರ್ಗೀಸ್ ಮಂಡಕ್ಕಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಂಗಾತಿ. ಬಹುತೇಕರು ದಾವಣಗೆರೆಗೆ ಬಂದರೆಂದರೆ ‘ನರ್ಗೀಸ್’ ಅನ್ನು ಸವಿಯದೇ ಮರಳುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಮರಳುವಾಗ ಒಂದಷ್ಟು ಕೊಂಡೊಯ್ಯುತ್ತಾರೆ. ವಿದೇಶದಲ್ಲಿನ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೂ ಇದರ ರುಚಿಯನ್ನು ಪಸರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ದಾವಣಗೆರೆಯ ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆಯಲ್ಲಿರುವ ಮೇಲಾರೇಶ್ವರ ಕಾಂಡಿಮೆಂಟ್ಸ್ನ ನರ್ಗೀಸ್ ಮಂಡಕ್ಕಿ ಹೆಚ್ಚು ಜನಪ್ರಿಯ.</p>.<p>ಇದರ ಮಾಲೀಕ ಪಾಲಾರಾಜಗುಪ್ತ ಅವರು 30 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನರ್ಗೀಸ್ ಮಂಡಕ್ಕಿ ತಯಾರಿಸಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಮಂಡಕ್ಕಿ ಅಮೆರಿಕ, ಜಪಾನ್, ಜರ್ಮನಿ, ಸಿಂಗಪುರ, ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ, ದುಬೈ ಮುಂತಾದ ದೇಶಗಳಿಗೆ ತಲುಪಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260427-43-121148206</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>