ದುರಸ್ತಿಗೆ ಕಾದಿವೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿಗಳು...

ದಾವಣಗೆರೆ: ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಸೋರುವ ನೀರು.. ಹಾಳಾಗಿರುವ ಬಾಗಿಲು ಹಾಗೂ ಕಿಟಕಿಗಳು.. ಕಳಚಿ ಬೀಳುವ ಆರ್ಸಿಸಿ ಕೊಠಡಿಗಳ ಚಾವಣಿಯ ಪದರ.. ಗಾಳಿ– ಬೆಳಕಿನ ಸರಿಯಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲದಿರುವುದು..

ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹಾಗೂ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಗಳ ಹಳೆಯ ಕಟ್ಟಡಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ದೃಶ್ಯಗಳಿವು. ಕೆಲವು ಶಾಲೆಗಳ ಕೊಠಡಿಗಳು ತೀರಾ ಹಳೆಯವಾಗಿದ್ದು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹಾಗೂ ಶಿಕ್ಷಕರು ಜೀವ ಭಯದಲ್ಲೇ ನಿತ್ಯದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಿದೆ.

ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹಾಗೂ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಸೇರಿದ ಒಟ್ಟು 6,377 ಕೊಠಡಿಗಳಿವೆ. ಈ ಪೈಕಿ 166 ಕೊಠಡಿಗಳು ತೀರಾ ಹದಗೆಟ್ಟಿದ್ದು, ಅಪಾಯಕಾರಿ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ತಲುಪಿವೆ. ಇನ್ನುಳಿದಂತೆ 957 ಕೊಠಡಿಗಳು ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ದುರಸ್ತಿಗಾಗಿ ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿವೆ.

'2024–25ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ₹ 5.59 ಕೋಟಿ ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿ 518 ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿಗಳನ್ನು ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. 2025–26ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ₹ 3.95 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ 283 ಕೊಠಡಿಗಳನ್ನು ರಿಪೇರಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ 50 ನೂತನ ಕೊಠಡಿಗಳನ್ನೂ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಸಾಕ್ಷರತಾ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

'ಪ್ರತೀ ವರ್ಷವೂ ಒಂದಿಷ್ಟು ಕೊಠಡಿಗಳನ್ನು ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಹೊಸದಾಗಿ ಮತ್ತೊಂದಿಷ್ಟು ಕೊಠಡಿಗಳು ಹಾಳಾಗಿರುತ್ತವೆ. ತೀರಾ ಹಳೆಯ ಕೊಠಡಿಗಳನ್ನು ಕೆಡವಿ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವುದು ಸೂಕ್ತ. ಆದರೆ, ಅನುದಾನದ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಇದು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ದೊರೆಯುವ ಅಲ್ಪ ಅನುದಾನದಲ್ಲೇ ರಿಪೇರಿ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ' ಎಂದು ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಶಿಕ್ಷಕರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ಹರಿಹರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಭಾನುವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೆಪಿಎಸ್ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್.ಕೆ.ಜಿ. ಯಿಂದ ಪಿಯುಸಿವರೆಗೆ ಒಟ್ಟು 1,680 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿದ್ದರೂ, ಶಾಲೆಯು ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಕೊರತೆ ಎದುರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಶೌಚಾಲಯದ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಳ್ಳಿಹಾಳ್, ಯಲವಟ್ಟಿ, ಎಳೆಹೊಳೆ, ಗುತ್ತೂರು, ಕೆ.ಎನ್.ಹಳ್ಳಿ, ಬೆಳ್ಳೂಡಿ, ಬಿಳಸನೂರು, ಕುಂಬಳೂರು, ಹರಿಹರ, ಮಲೇಬೆನ್ನೂರು, ಜಿ.ಬೇವಿನಹಳ್ಳಿ, ಜಿಗಳಿ, ಗುಳದಹಳ್ಳಿ, ಸತ್ಯನಾರಾಯಣಪುರ ಕ್ಯಾಂಪ್, ಅಮರಾವತಿ, ಕೊಂಡಜ್ಜಿ, ಸಾರಥಿ, ದೀಟೂರು, ಹಾಲಿವಾಣ, ಷಂಶೀಪುರ ಸೇರಿದಂತೆ 40ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿನ ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿಗಳ ದುರಸ್ತಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಕರು ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಹೊನ್ನಾಳಿ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಮತಿ ಅವಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ 50ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಶಾಲೆಗಳ ಕೊಠಡಿಗಳು ದುರಸ್ತಿಗಾಗಿ ಕಾದಿವೆ. ಅವಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ 20 ಕೊಠಡಿಗಳ ಕೊರತೆಯೂ ಇದೆ.

'ಕೊಠಡಿಗಳು ಕೊರತೆ ಇರುವ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗದಂತೆ ಪರ್ಯಾಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬೋಧನೆ ಮಾಡುವಂತೆ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಸಮನ್ವಯಾಧಿಕಾರಿ ಎಂ. ತಿಪ್ಪೇಶಪ್ಪ ತಿಳಿಸಿದರು.

'ಪಟ್ಟಣ ಸಮೀಪದ ದೇವನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ