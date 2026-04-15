ದಾವಣಗೆರೆ: ನಗರದ ಗುಂಡಿ ಸರ್ಕಲ್ ನಲ್ಲಿದ್ದ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಆಕೃತಿಯನ್ನು ಮಂಗಳವಾರ ರಾತ್ರಿ 10 ಗಂಟೆ ಬಳಿಕ ಜೆಸಿಬಿಯಿಂದ ತೆರವುಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>'₹ 25 ಲಕ್ಷ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಸೌಂದರ್ಯೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಹೊಸದಾಗಿ ಬೇರೆ ಬಣ್ಣದ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಆಕೃತಿಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುವುದು. ಅದರ ಮೇಲೆ ವರ್ಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಇರಲಿದೆ. ಲೈಟಿಂಗ್ಸ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೂ ಇರಲಿದೆ. ಇಡೀ ವೃತ್ತವನ್ನೂ ಸೌಂದರ್ಯೀಕರಣಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು. ಬುಧವಾರದಿಂದಲೇ ಕಾಮಗಾರಿ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಒಂದು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಲಿದೆ' ಎಂದು ದಾವಣಗೆರೆ– ಹರಿಹರ ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ದಿನೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ 'ಪ್ರಜಾವಾಣಿ'ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದರು.</p>.<p>ವಿರೋಧ: 'ಗುಂಡಿ ಸರ್ಕಲ್ನಲ್ಲಿದ್ದ ಫಟ್ಬಾಲ್ ಆಕೃತಿಯು ಕ್ರೀಡೆಯ ಪ್ರತೀಕವಾಗಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಸುದೀರ್ಘ ಇತಿಹಾಸವೂ ಇತ್ತು. ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ ತೆರವುಗೊಳಿಸಿದ್ದು ಸರಿಯಲ್ಲ' ಎಂದು ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>