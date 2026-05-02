ಪೂರ್ವಾಶ್ರಮದ ಪಾಲಕರ ಹೊಣೆ ಭಕ್ತರದ್ದು

<p>ದಾವಣಗೆರೆ: ‘ಭೋವಿ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಪುತ್ರನನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸಿದ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಪೋಷಿಸಬೇಕಾಗಿದ್ದ ಸಮುದಾಯದ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಕುಂಚಿಟಿಗ ಗುರುಪೀಠದ ಶಾಂತವೀರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪ್ರಮಾದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಯಾಶ್ಚಿತತೆ ಅನುಭವಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಮಠಾಧೀಶರ ಪೂರ್ವಾಶ್ರಮದ ಪಾಲಕರನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಹೊಣೆಯನ್ನು ಭಕ್ತರು ನಿಭಾಯಿಸಲಿದ್ದೇವೆ’ ಎಂದು ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಅರವಿಂದ ಲಿಂಬಾವಳಿ ಆಶ್ವಾಸನೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಇಲ್ಲಿನ ಯರಗುಂಟೆಯ ರವೀಂದ್ರನಾಥ ನಗರದಲ್ಲಿ ಕುಂಚಿಟಿಗ ಗುರುಪೀಠದ ವತಿಯಿಂದ ಭೋವಿ ಗುರುಪೀಠದ ಇಮ್ಮಡಿ ಸಿದ್ಧರಾಮೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅವರ ಪೂರ್ವಾಶ್ರಮದ ಪಾಲಕರಾದ ಸರೋಜಮ್ಮ ಹಾಗೂ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಅವರಿಗೆ ನೀಡಿರುವ ಕುಟೀರ (ಮನೆ) ಸಮರ್ಪಣೆ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>‘ಇಮ್ಮಡಿ ಸಿದ್ಧರಾಮೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅವರ ಪೂರ್ವಾಶ್ರಮ ಇಷ್ಟೊಂದು ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದೆ ಎಂಬುದರ ಅರಿವು ಇರಲಿಲ್ಲ. ಈ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಠಾಧೀಶರು ಮಾಡಿದರೆ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಮುಜುಗರ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಮಠಾಧೀಶರು ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಸಮಸಮಾಜ ನಿರ್ಮಾಣದ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಚ್ಯುತಿ ಬರಬಾರದು. ಪೂರ್ವಾಶ್ರಮದ ಪಾಲಕರ ಆರೋಗ್ಯ ರಕ್ಷಣೆ, ವಸತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಲ್ಪಿಸಲು ಸಮಿತಿಯೊಂದು ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಅನುಕೂಲ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಶಾಸಕ ಡಿ.ಜಿ. ಶಾಂತನಗೌಡ, ‘ಲಕ್ಷಾಂತರ ವೇತನ ಪಡೆಯುವ ನೌಕರರು ಕೂಡ ಪಾಲಕರಿಗೆ ಊಟ ಹಾಕುತ್ತಿಲ್ಲ. ಇಂತಹ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಮಠಾಧೀಶರ ನಡೆ ಮಾದರಿಯಾಗಿದೆ. ಮಠಾಧೀಶರ ಪೂರ್ವಾಶ್ರಮದ ಪಾಲಕರಿಗೆ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳು ಸೇರಿ ಮನೆಯೊಂದನ್ನು ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದ ಪರಿ ಅನುಕರಣೀಯ. ಇಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ನಾವೂ ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವು ನೀಡುತ್ತೇವೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>ಹುಕ್ಕೇರಿ ಹಿರೇಮಠದ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಶಿವಾಚಾರ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ‘ಬಾಲ್ಯ ಸ್ನೇಹಿತನ ಪೂರ್ವಾಶ್ರಮದ ಪಾಲಕರಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಮಠದ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯ ಸಮುದಾಯ ಮನೆ ದಾನ ಮಾಡಿದ್ದು ಶ್ಲಾಘನೀಯ ನಡೆ. ಇಲ್ಲಿ ಜಾತಿ ಮೀರಿದ ಪ್ರೀತಿ, ವಾತ್ಸಲ್ಯ ಇದೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>ಪತ್ರಕರ್ತ ರವಿ ಹೆಗಡೆ ಆಶಯ ಭಾಷಣ ಮಾಡಿದರು. ಕನಕ ಗುರುಪೀಠದ ನಿರಂಜನಾನಂದಪುರಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಬಸವಮೂರ್ತಿ ಮಾದಾರ ಚನ್ನಯ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಪ್ರಸನ್ನಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ವಚನಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಪುರುಷೋತ್ತಮಾನಂದಪುರಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಬಸವಪ್ರಭು ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಈಶ್ವರಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಬಸವ ಮಾಚಿದೇವ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಗುರು ಮಹಾಂತ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಇಮ್ಮಡಿ ಸಿದ್ಧರಾಮೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಭೋವಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನೇರಲಗುಂಟೆ ಎಸ್. ರಾಮಪ್ಪ, ಭೋವಿ ಸಮಾಜದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರವಿ ಮಾಕಳಿ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಖಂಡ ಸಮರ್ಥ ಶಾಮನೂರು, ಬಿಜೆಪಿ ಮುಖಂಡರಾದ ಮಾಡಾಳ್ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ, ಜಿ.ಎಸ್.ಅನಿತ್ ಹಾಜರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260502-44-2146969002</p>