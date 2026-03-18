ದಾವಣಗೆರೆ: ರಸ್ತೆ, ಜಮೀನು ಆವರಿಸಿದ ಆಲಿಕಲ್ಲು

ದಾವಣಗೆರೆ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೆಬ್ಬಾಳ ಸುತ್ತ ಬುಧವಾರ ಸಂಜೆ ಧಾರಾಕಾರ ಮಳೆಯಾಗಿದ್ದು, ಗುಡಾಳು ಹಾಗೂ ಗುಮ್ಮನೂರು ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಸುರಿದ ಆಲಿಕಲ್ಲುಗಳು ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಜಮೀನುಗಳನ್ನು ಆವರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದವು.

ಸಂಜೆ 4.30ಕ್ಕೆ ಆರಂಭವಾದ ಮಳೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಎರಡು ಗಂಟೆ ಸುರಿದಿದೆ. ಗುಡಾಳು ಹಾಗೂ ಗುಮ್ಮನೂರು ಗ್ರಾಮಗಳ ಬೀದಿ, ಜಮೀನು, ತೋಟಗಳಲ್ಲಿ ಅಪಾರ ಪ್ರಮಾಣದ ಆಲಿಕಲ್ಲುಗಳು ಬಿದ್ದಿವೆ.

ಮನೆಯಂಗಳದಲ್ಲಿ ರಾಶಿಯಂತೆ ಕಂಡುಬಂದ ಆಲಿಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಜನರು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದು ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದರು. ಗುಡಾಳು ಗ್ರಾಮದ ಬೀದಿಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದ ಆಲಿಕಲ್ಲು ಕಂಡು ಜನರು ಪುಳಕಗೊಂಡರು. ಯುಗಾದಿಯ 'ಹೊನ್ನಾರು' ಉಳುಮೆಗೆ ಮಳೆ ಮುನ್ನುಡಿ ಬರೆಯಿತು.

'ಬುಧವಾರ ಸಜೆ ಎರಡು ಗಂಟೆಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಹೊತ್ತು ಉತ್ತಮ ಮಳೆ ಸುರಿಯಿತು. ಬೇಸಿಗೆ ಬಿಸಿಲಿನಿಂದ ಕಾದಿದ್ದ ಭೂಮಿ ತಂಪಾಗಿದೆ. ಅಡಿಕೆ ತೋಟಗಳಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಎರಡು ವಾರ ನೀರಿನ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಗ್ರಾಮಸ್ಥ ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಸಂಭ್ರಮ ಹಂಚಿಕೊಂಡರು.

ದಾವಣಗೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನೀರ್ಥಡಿ, ಹುಣಸೆಕಟ್ಟೆ, ಹಾಲುವರ್ತಿ ಸೇರಿ ಹಲವೆಡೆ ಉತ್ತಮ ಮಳೆಯಾಗಿದೆ. ಮಾಯಕೊಂಡ, ಆನುಗೋಡು ಸುತ್ತ ಬಿರುಗಾಳಿ ಬೀಸಿದ ಪರಿಣಾಮ ಮರಗಳು ಧರೆಗೆ ಉರುಳಿವೆ.