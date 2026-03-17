ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ಆಲಿಕಲ್ಲು ಸಹಿತ ಮಳೆ

<p><strong>ದಾವಣಗೆರೆ:</strong> ವರ್ಷದ ಮೊದಲ ಭರ್ಜರಿ ಮಳೆಗೆ ದೇವನಗರಿ ಸೋಮವಾರ ರಾತ್ರಿ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಯಿತು.</p>.<p>ಬೇಸಿಗೆಯ ಬಿರು ಬಿಸಿಲಿನ ಬೇಗೆಯಿಂದ ಪರಿತಪಿಸುತ್ತಿದ್ದ ನಗರದ ಜನರಿಗೆ ದಿಢೀರನೆ ಸುರಿದ ಮಳೆ ಅಚ್ಚರಿಯ ಜತೆ ಆನಂದವನ್ನೂ ತಂದಿತು.</p>.<p>ರಾತ್ರಿ 8.15ರ ಸುಮಾರಿಗೆ ನಗರದ ಸೋನೆಯಂತೆ ಶುರುವಾದ ಮಳೆ, ಕ್ಷಣಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಬಿರುಸು ಪಡೆಯಿತು. ಆಲಿಕಲ್ಲುಗಳು ಪಟಪಟನೇ ಸಿಡಿಯಲು ಶುರುವಾದವು. ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಓಡಿಬಂದ ಮಕ್ಕಳು, ಆಲಿಕಲ್ಲು ಆರಿಸಿಕೊಂಡು ಖುಷಿಪಟ್ಟರು. ಹತ್ತು ನಿಮಿಷ ಆಲಿಕಲ್ಲು ಆರ್ಭಟ ಮುಗಿದ ಬಳಿಕ ಮುಕ್ಕಾಲು ತಾಸು ಒಂದೇ ಸಮನೆ ಸುರಿದ ವರ್ಷಧಾರೆಯಿಂದ ಇಳೆ ತಂಪಾಯಿತು.</p>.<p>ನಗರದ ಬಹುತೇಕ ಕಡೆ ಮಳೆ ಸುರಿದಿದ್ದರಿಂದ, ಮನೆ ಸೇರುವ ಧಾವಂತದಲ್ಲಿದ್ದ ವಾಹನ ಸವಾರರು ದಾರಿಮಧ್ಯೆ ಸಿಕ್ಕಿಹಾಕಿಕೊಂಡು ಪ್ರಯಾಸ ಪಟ್ಟರು. ನಗರದ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಮರ ಹಾಗೂ ರೆಂಬೆಗಳು ಬಿದ್ದವು. ಕೆಲವು ರಸ್ತೆಗಳು ಜಲಾವೃತವಾದವು. ಮಳೆಯ ಕಾರಣ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿತು.</p>.<p>ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹರಿಹರ, ಸಂತೇಬೆನ್ನೂರು, ತ್ಯಾವಣಿಗೆ ಹಾಗೂ ಸಾಸ್ವೆಹಳ್ಳಿ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧೆಡೆ ಮಳೆಯ ಸಿಂಚನವಾಯಿತು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em></p>