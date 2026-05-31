‘ಹಸಿರೋತ್ಸವ’; ಮಾವಿನ ತಳಿಗಳ ಪ್ರದರ್ಶನ, ಮಾರಾಟ ಇಂದು

<p>ದಾವಣಗೆರೆ: ಸಹಜ ಕೃಷಿಯ ರೈತರ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಲು ಹಾಗೂ ರಾಸಾಯನಿಕ ಗೊಬ್ಬರ ಬಳಸದೆ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಬೆಳೆದ 90ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ನಾಡ (ದೇಸಿ) ಮಾವಿನ ತಳಿಗಳ ಪ್ರದರ್ಶನ ಹಾಗೂ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆಂದು ‘ಹಸಿರೋತ್ಸವ’ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ನಗರದ ಹೊರವಲಯದ ‘ಐಕಾಂತಿಕ’ ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿ ಮೇ 31ರಂದು (ಭಾನುವಾರ) ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10ರಿಂದ ಸಂಜೆ 5.30ರವರೆಗೆ ಹಸಿರೋತ್ಸವ ನಡೆಯಲಿದೆ.</p>.<p>ದಾವಣಗೆರೆಯಿಂದ ದೇವರಬೆಳಕೆರೆಗೆ ಸಾಗುವ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ, ನಗರದಿಂದ 20 ಕಿ.ಮೀ ದೂರದಲ್ಲಿ ಈ ಫಾರ್ಮ್ ಇದೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾವು ಮಾರಾಟದ ಜೊತೆಗೆ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಬದುಕಿನ ಜೀವನ ಕ್ರಮ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ವಿಚಾರಗಳ ಕುರಿತು ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯಲಿದೆ.</p>.<p>ಪಾರಂಪರಿಕ ಬೀಜಗಳು, ಸಹಜ ಉಡುಪು, ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಆಹಾರ, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಭೂತ, ಜೇನು ಪ್ರಪಂಚ, ವಿಷಮುಕ್ತ ಹಣ್ಣುಗಳು– ತರಕಾರಿ, ಕಲಬೆರಕೆ ರಹಿತ ಅಡುಗೆ ಎಣ್ಣೆ, ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಮತ್ತು ಸುಸ್ಥಿರ ಜೀವನಶೈಲಿ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ, ಸಂವಾದಗಳು ನಡೆಯಲಿವೆ. ಜೊತೆಗೆ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಬೆಳೆದ ಹಣ್ಣು ಗಳು, ತರಕಾರಿಗಳು, ಬೀಜಗಳ ಪ್ರದರ್ಶನ ಹಾಗೂ ಮಾರಾಟವೂ ಇರಲಿದೆ.</p>.<p>ಐಕಾಂತಿಕ ಫಾರ್ಮ್ನ ರಾಘವ, ಪಾಂಡುರಂಗ ಕುಂಬಳೂರು, ವೀರೇಶ್ ಚಿಕ್ಕಜಾಜೂರು, ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಎರೇಹಳ್ಳಿ, ಶಂಭುಲಿಂಗ ಮಲೇಬೆನ್ನೂರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮುಕ್ತ ಪ್ರವೇಶವಿದ್ದು, ಆಸಕ್ತರು ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮೊ.ಸಂ. 8867202370, 8150944842ಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260531-43-743094750</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>