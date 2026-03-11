ಬುಧವಾರ, 11 ಮಾರ್ಚ್ 2026
ದಾವಣಗೆರೆ ಮಹಿಳಾ–ಮಕ್ಕಳ ಆಸ್ಪತ್ರೆ: ಹಣವೇ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನ; ಬಡ ರೋಗಿಗಳ ರೋದನ

ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಶುಲ್ಕ ಪಾವತಿಸುವ ಸ್ಥಿತಿ; ಹೊರಗೆ ಚೀಟಿ ಬರೆಯುವ ಸಿಬ್ಬಂದಿ
ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಒಪಿಡಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು
ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಒಪಿಡಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು
ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿನ ಶುಲ್ಕ ಸಂಗ್ರಹವನ್ನು ತಕ್ಷಣ ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರಿಗೂ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಬಡರೋಗಿಗಳ ಸುಲಿಗೆ ತಪ್ಪಿಸಲು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯ ನೀತಿ ರೂಪಿಸಬೇಕು
–ಕರಿಬಸಪ್ಪ ಎಂ. ಮುಖಂಡ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಆಂದೋಲನ ಕರ್ನಾಟಕ
ಔಷಧಿಗಳ ಖರೀದಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಇನ್ನಿತರ ವೆಚ್ಚಗಳಿಗೆ ಅನುದಾನ ದೊರೆಯದಿದ್ದರೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪತ್ರ ಬರೆದು ಒತ್ತಾಯಿಸಲಿ. ದಶಕಗಳಿಂದಲೂ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯನ್ನೇ ಅವಲಂಬಿಸಿರುವ ಬಡರೋಗಿಗಳಿಂದ ಶುಲ್ಕ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ
–ಜಬೀನಾ ಖಾನಂ ನೆರಳು ಬೀಡಿ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಯೂನಿಯನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ
DavanagereGovernment Hospital

