ದಾವಣಗೆರೆ ಮಹಿಳಾ–ಮಕ್ಕಳ ಆಸ್ಪತ್ರೆ: ಹಣವೇ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನ; ಬಡ ರೋಗಿಗಳ ರೋದನ

<p><strong>ದಾವಣಗೆರೆ:</strong> ಇಲ್ಲಿನ ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆ ಸರ್ಕಲ್ ಬಳಿಯ ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಜನವರಿ 1ರಿಂದ ಅನುಭೋಗ ಶುಲ್ಕ (ಯೂಸೇಜ್ ಫೀ) ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೇವೆಗೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯನ್ನೇ ನೆಚ್ಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಬಡಕುಟುಂಬಗಳ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಹೊರೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. </p>.<p>ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿನಿಂದಲೂ ಉಚಿತ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಇದರಿಂದ ಬಡರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಕೂಲವಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಜಿಲ್ಲೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ, ಹಾವೇರಿ, ಹರಪನಹಳ್ಳಿ, ಕೊಟ್ಟೂರು ಸೇರಿದಂತೆ ಇನ್ನಿತರ ಭಾಗಗಳಿಂದಲೂ ರೋಗಿಗಳು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತಾರೆ. </p>.<p>1936–37 ರಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾದ ಈ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಇತಿಹಾಸವಿದೆ. ರಾಜನಹಳ್ಳಿ ಕುಟುಂಬದವರು ಇದಕ್ಕೆ ಜಾಗ ದಾನ ನೀಡಿದ್ದರು. ಈ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ರಾಜನಹಳ್ಳಿ ಭೀಮರಾಯಪ್ಪ ಸಾವಿತ್ರಮ್ಮ ಅವರ ಹೆಸರನ್ನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಇಡಲಾಗಿದೆ. 2015–16ರಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಡ ನವೀಕರಣಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. 2022ರಲ್ಲಿ ಮೇಲಂತಸ್ತಿನ ಕಟ್ಟಡ ಹಾಗೂ ನವೀಕರಣಗೊಂಡ ಒಟಿ (ಆಪರೇಷನ್ ಥಿಯೇಟರ್) ಉದ್ಘಾಟನೆಗೊಂಡಿದೆ. </p>.<p>ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ 30 ಹಾಸಿಗೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ನವಜಾತ ಶಿಶುಗಳ ಆರೈಕೆ ಕೇಂದ್ರ, 150 ಹಾಸಿಗೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ತಾಯಂದಿರ ಆರೈಕೆ ಕೇಂದ್ರ, ವೆಂಟಿಲೇಟರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಇನ್ನಿತರ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಿವೆ. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರು ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಚಿಗಟೇರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಿಂತಲೂ ಈ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯನ್ನೇ ಹೆಚ್ಚು ನೆಚ್ಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯವೂ ಸರಾಸರಿ 20 ರಿಂದ 25 ಹೆರಿಗೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತವೆ. </p>.<p>ಒಳರೋಗಿ ದಾಖಲಾತಿಗೆ ₹ 100, ಸಹಜ ಹೆರಿಗೆಗೆ ₹ 500, ಎಕ್ಸ್ರೇ ₹ 100, ಅಲ್ಟ್ರಾ ಸೌಂಡ್ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ಗೆ ₹ 200 ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಶುಲ್ಕ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. </p>.<p>‘ಮೊದಲು ಶುಲ್ಕ ವಿಧಿಸದಿದ್ದರೂ ಇಲ್ಲಿನ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹಣ ಕೀಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಇದೀಗ ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಶುಲ್ಕದ ಬೋರ್ಡ್ ತೋರಿಸಿ ಮನಸೋ ಇಚ್ಛೆ ಹಣ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಉಚಿತ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಕೂಲಿ ಮಾಡಿ ಬದುಕುವ ನಾವು ಈ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಬಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ವಸೂಲಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ’ ಎಂದು ರೋಗಿಗಳು ದೂರುತ್ತಾರೆ. </p>.<p><strong>‘ಹೊರಗೆ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿಸಿ’:</strong> ‘ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಯಂತ್ರ ಇದ್ದರೂ, ಖಾಸಗಿ ಲ್ಯಾಬ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿಸುವಂತೆ ಇಲ್ಲಿನ ವೈದ್ಯರು ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಇಂತಹದ್ದೇ ಲ್ಯಾಬ್ಗೆ ಹೋಗುವಂತೆ ಚೀಟಿ ಬರೆದುಕೊಡುತ್ತಾರೆ’ ಎಂದು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದ ಆಜಾದ್ ನಗರದ ಶಕೀಲಾಬಾನು ಆರೋಪಿಸಿದರು. </p>.<p>‘ಕೆಲವು ವೈದ್ಯರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ಇಂತಹದ್ದೇ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋಗುವಂತೆ ಚೀಟಿ ಬರೆದುಕೊಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಲ್ಯಾಬ್ಗಳ ಮಾಲೀಕರು ಹಾಗೂ ಇಲ್ಲಿನ ವೈದ್ಯರು ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವುದು ಇದರಿಂದ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ’ ಎಂದು ರೋಗಿಗಳು ವೈದ್ಯರು ಬರೆದುಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಚೀಟಿಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಿ ದೂರಿದರು.</p>.<p>‘ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಇಲ್ಲಿನ ವೈದ್ಯರು, ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಹಣ ನೀಡಬೇಕಿದೆ. ಇದರಿಂದ ನಮ್ಮಂತಹ ಬಡರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ’ ಎಂದು ಪತ್ನಿಯೊಂದಿಗೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದ ಹರಪನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅರಸನಹಾಳು ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಬೇಸರಿಸಿದರು. </p>.<p><strong>ಶುಲ್ಕ ಸಂಗ್ರಹ ಅನಿವಾರ್ಯ: ಅಧೀಕ್ಷಕ </strong></p><p>‘ಎಬಿಎಆರ್ಕೆ ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ವೈದ್ಯರು ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ 4 ವರ್ಷದಿಂದ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಧನ ನೀಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ. ಔಷಧಿ ಖರೀದಿ ಉಪಕರಣಗಳ ಖರೀದಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ದೈನಂದಿನ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಅನುಭೋಗ ಶುಲ್ಕ ಸಂಗ್ರಹ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಅಧೀಕ್ಷಕ ಡಾ.ಎಸ್.ಪಿ.ಮಧು ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡರು. ‘40 ಪುಟಗಳ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಕೇಸ್ ಶೀಟ್ ಮುದ್ರಣಕ್ಕೆ ₹ 60 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಖರ್ಚಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಮುದ್ರಿತ ಪ್ರತಿ ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಖರ್ಚುಗಳಿವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಸರ್ಕಾರ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಆದೇಶದನ್ವಯ ಶುಲ್ಕ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ರಸೀದಿ ನೀಡುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ’ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p><strong>ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿನ ಕುಂದು–ಕೊರತೆಗಳು </strong></p><p>* ಫಿಜಿಷಿಯನ್ ಹುದ್ದೆ ಖಾಲಿ ಇದ್ದು ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆ ರೋಗಿಗಳು ಜಿಲ್ಲಾ ಚಿಗಟೇರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ತೆರಳುವ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಇದೆ. </p><p> * ಒಬ್ಬರು ಮಾತ್ರ ರೇಡಿಯಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಇದ್ದು ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ </p><p> * ಗರ್ಭಿಣಿಯರು ಬಾಣಂತಿಯರ ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ ತುರ್ತಾಗಿ ಲಿಫ್ಟ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಲ್ಪಿಸಬೇಕಿದೆ </p><p>* ಸ್ಟಾಫ್ ನರ್ಸ್ ಭದ್ರತಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಕೊರತೆ</p>.<div><blockquote>ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿನ ಶುಲ್ಕ ಸಂಗ್ರಹವನ್ನು ತಕ್ಷಣ ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರಿಗೂ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಬಡರೋಗಿಗಳ ಸುಲಿಗೆ ತಪ್ಪಿಸಲು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯ ನೀತಿ ರೂಪಿಸಬೇಕು </blockquote><span class="attribution">–ಕರಿಬಸಪ್ಪ ಎಂ. ಮುಖಂಡ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಆಂದೋಲನ ಕರ್ನಾಟಕ</span></div>.<div><blockquote>ಔಷಧಿಗಳ ಖರೀದಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಇನ್ನಿತರ ವೆಚ್ಚಗಳಿಗೆ ಅನುದಾನ ದೊರೆಯದಿದ್ದರೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪತ್ರ ಬರೆದು ಒತ್ತಾಯಿಸಲಿ. ದಶಕಗಳಿಂದಲೂ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯನ್ನೇ ಅವಲಂಬಿಸಿರುವ ಬಡರೋಗಿಗಳಿಂದ ಶುಲ್ಕ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ </blockquote><span class="attribution">–ಜಬೀನಾ ಖಾನಂ ನೆರಳು ಬೀಡಿ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಯೂನಿಯನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ</span></div>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>