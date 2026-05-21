ದಾವಣಗೆರೆ | ವಾಣಿಜ್ಯ ಬಳಕೆಯ ಅಡುಗೆ ಅನಿಲದ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಳ: ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಹೊರೆ

ದಾವಣಗೆರೆ: ವಾಣಿಜ್ಯ ಬಳಕೆಯ ಅಡುಗೆ ಅನಿಲ (ಎಲ್ಪಿಜಿ) ಹಾಗೂ ಪೆಟ್ರೋಲ್, ಡೀಸೆಲ್ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಹೋಟೆಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ದರ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಊಟ, ತಿಂಡಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲ ತಿನಿಸುಗಳ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಸರಾಸರಿ ಶೇ 10ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಇದರಿಂದ ಬಹುತೇಕ ಹೋಟೆಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಊಟ ಮತ್ತು ತಿಂಡಿ ಬೆಲೆ ಕನಿಷ್ಠ ₹ 5ರಿಂದ ಗರಿಷ್ಠ ₹ 20ರವರೆಗೆ ಏರಿಕೆ ಆಗಿದೆ. ಟೀ ಮತ್ತು ಕಾಫಿ ಬೆಲೆ ₹ 2ರಿಂದ ₹ 4ರವರೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ. ಎರಡು ವಾರಗಳಿಂದ ದರ ಏರಿಕೆ ಆಗುತ್ತಿದ್ದು, ಗ್ರಾಹಕರ ಜೇಬಿಗೆ ಕತ್ತರಿ ಬಿದ್ದಿದೆ.

19 ಕೆ.ಜಿ.ಯ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬಳಕೆಯ ಸಿಲಿಂಡರ್ ದರ ₹ 3,093 ಇದೆ. ಏಪ್ರಿಲ್ನಲ್ಲಿ ₹ 2,102 ಇದ್ದ ಸಿಲಿಂಡರ್ ದರ ಮೇ 1ಕ್ಕೆ ₹ 993 ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿತ್ತು. ಮೂರು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಬಾರಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಿಲಿಂಡರ್ ದರವನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಪರಿಷ್ಕರಿಸಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಪ್ರತಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ ದರ ₹ 1,337 ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದ್ದು, ಹೋಟೆಲ್ ಹಾಗೂ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ಗಳಿಗೆ ಹೊರೆಯಾಗಿದೆ.

ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಶುರುವಾದ ಸಂಘರ್ಷ ಅಡುಗೆ ಅನಿಲದ ಮೇಲೆ ನೇರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದೆ. ಅಡುಗೆ ಅನಿಲದ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಹೋಟೆಲ್ ಉದ್ಯಮವನ್ನು ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿಸಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಪಾರಾಗಲು ಹೋಟೆಲ್ ಮಾಲೀಕರು ದರ ಹೆಚ್ಚಳದ ಸಂಕಷ್ಟವನ್ನು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹೋಟೆಲ್, ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್, ಡಾಬಾ, ಖಾನಾವಳಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ.

ಒಂದು ಪ್ಲೇಟ್ ಖಾಲಿ ದೋಸೆ ₹ 50ರಿಂದ ₹ 55ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ₹ 100 ಇದ್ದ ಬೆಣ್ಣೆ ದೋಸೆಯ ಬೆಲೆ ₹ 110ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ. ಮಿರ್ಚಿ, ಆಂಬೊಡೆ ಬೆಲೆ ₹ 5ರಿಂದ ₹ 6ಕ್ಕೆ ನಿಗದಿಯಾಗಿದೆ. ಇಡ್ಲಿ–ವಡೆಯ ದರ ₹ 60ರಿಂದ 65ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ. ಊಟ, ಚಪಾತಿ, ರೊಟ್ಟಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲ ತಿನಿಸುಗಳ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಮಾಂಸಹಾರಿ ಹೋಟೆಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ದರ ಏರಿಕೆ ಆಗಿದೆ. ಚಿಕನ್ ಮಸಾಲ ₹ 150ರಿಂದ ₹ 170, ಚಿಕನ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಬೆಲೆ ₹ 140ರಿಂದ 160ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ.

'ಅಡುಗೆ ಅನಿಲದ ದರ ಏರಿಕೆ ಹೋಟೆಲ್ ಉದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಭಾರಿ ಪೆಟ್ಟು ನೀಡಿದೆ. ಅಕ್ಕಿ, ತೊಗರಿ ಬೇಳೆ, ಶೇಂಗಾ, ಅಡುಗೆ ಎಣ್ಣೆಯ ಬೆಲೆಗಳು ಕೂಡ ಗಗನಮುಖಿ ಆಗಿವೆ. ಇಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಊಟ, ತಿಂಡಿಗಳ ದರ ಏರಿಕೆ ಮಾಡದೇ ಇದ್ದರೆ ಹೋಟೆಲ್ಗಳು ಅಸ್ತಿತ್ವ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಕಷ್ಟ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಹೋಟೆಲ್ ಮಾಲೀಕರು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಹೊರೆ ಆಗದಂತೆ ತೀರ್ಮಾನಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾ ಹೋಟೆಲ್ ಉದ್ದಿಮೆದಾರರ ಸಂಘದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಬಿ.ಕೆ. ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡರು.

ಮೇ 1ರಂದು ಸಿಲಿಂಡರ್ ದರದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಏರಿಕೆ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಹೋಟೆಲ್ ಮಾಲೀಕರು ತಿನಿಸುಗಳ ಬೆಲೆ ಪರಿಷ್ಕರಿಸಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದರು. ಹೋಟೆಲ್ ಬಿಲ್ ಯಂತ್ರಗಳ ತಂತ್ರಾಂಶದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲು ಕಾಲಾವಕಾಶ ಹಿಡಿದಿದ್ದರಿಂದ ಕಳೆದ ಒಂದು ವಾರದಿಂದ ಒಂದೊಂದೆ ಹೋಟೆಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಿದೆ. ಬೀದಿ ಬದಿಯ ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ತಿಂಡಿ, ತಿನಿಸುಗಳ ಬೆಲೆಯೂ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಯಾಗಿದೆ. ಕೆಲವರು ಪ್ರತಿ ಇಡ್ಲಿಯ ದರವನ್ನು ₹ 2ರಂತೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಗರದ ಹೊರವಲಯದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಪಕ