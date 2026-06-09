ಕಡಿಮೆ ಹಣಕ್ಕೆ ಚಿನ್ನದ ಆಮಿಷ: ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ₹ 70 ಸಾವಿರ ವಂಚನೆ

<p>ಜಗಳೂರು: ಕಳವು ಮಾಡಿದ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಕೊಡುವುದಾಗಿ ನಂಬಿಸಿ ‘ಶಿಗ್ಲಿ ಬಸ್ಯಾ’ ಎಂಬ ಕುಖ್ಯಾತ ಕಳ್ಳ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ₹ 70 ಸಾವಿರ ವಂಚಿಸಿದ್ದಾನೆ.</p>.<p>ನ್ಯಾಮತಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸೂರಹೊನ್ನೆ ಗ್ರಾಮದ ನಿವಾಸಿ ಎಲ್.ಎನ್. ಶಿವರಾಜ್ ಎಂಬುವರು ವಂಚನೆ ಒಳಗಾಗಿದವರು.</p>.<p>ಶಿಕಾರಿಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಈಸೂರು ಗ್ರಾಮದ ಪತ್ನಿಯ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸವಿರುವ ‘ಶಿಗ್ಲಿ ಬಸ್ಯಾ’ ಪ್ರಸ್ತುತ ವಾಸವಾಗಿದ್ದು, 2025ರ ನವೆಂಬರ್ 12ರಂದು ದಾವಣಗೆರೆ ನಗರದ ಶಾಮನೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ದೂರುದಾರ ಶಿವರಾಜ್ಗೆ ಪರಿಚಯವಾಗಿದ್ದನು. ಈ ವೇಳೆ ತಾನು ಶಿಕಾರಿಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಈಸೂರು ಗ್ರಾಮದವನೆಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಆರೋಪಿ, ತನ್ನ ಬಳಿ ಕೆ.ಜಿ. ಗಟ್ಟಲೆ ಕದ್ದ ಚಿನ್ನದ ದಾಸ್ತಾನಿದೆ ಎಂದು ನಂಬಿಸಿದ್ದನು. ಇದನ್ನು ನಂಬಿದ ಶಿವರಾಜ್, ತನಗೂ ಕಡಿಮೆ ದರದಲ್ಲಿ 10 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನ ನೀಡುವಂತೆ ಕೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಅದಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿದ ಆರೋಪಿ, ಚಿನ್ನ ಜಗಳೂರಿನ ಅಂಗಡಿಯೊಂದರಲ್ಲಿದೆ. ಹಣ ತಂದರೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಚಿನ್ನ ಕೊಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ನಂಬಿಸಿದ್ದನು.</p>.<p>ಆತನ ಮಾತಿನಂತೆ ಶಿವರಾಜ್ ₹ 60 ಸಾವಿರ ಹಣದೊಂದಿಗೆ ನವೆಂಬರ್ 18ರಂದು ದಾವಣಗೆರೆಯಿಂದ ಇಬ್ಬರೂ ಖಾಸಗಿ ಬಸ್ನಲ್ಲಿ ಜಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಜಗಳೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಹೋಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಶಿವರಾಜ್ ಅವರು ₹ 60 ಸಾವಿರ ನಗದನ್ನು ಬಸ್ಯಾನಿಗೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಣ ಪಡೆದ ಆರೋಪಿ ಇಲ್ಲೇ ಇರಿ, ಚಿನ್ನ ತರುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಹೋದವನು ವಾಪಸ್ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಮೊಬೈಲ್ ಕೂಡ ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಗಂಟೆಯ ನಂತರ ಶಿವರಾಜ್ ಅವರಿಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ₹ 5 ಸಾವಿರ ಫೋನ್ ಪೇ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಇದಾದ ಮೂರು ದಿನಗಳ ನಂತರ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ₹ 5 ಸಾವಿರ ಹಾಕಿಸಿಕೊಂಡು ಒಟ್ಟು ₹ 70 ಸಾವಿರ ವಂಚಿಸಿದ್ದಾನೆ.</p>.<p>ತಾನು ವಂಚನೆಗೊಳಗಿದ್ದನ್ನು ಅರಿತ ಶಿವರಾಜ್ ಅವರು ಮೊದಲು ಶಿಕಾರಿಪುರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದರು. ಇದೀಗ ಘಟನೆ ನಡೆದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಾದ ಜಗಳೂರು ಠಾಣೆಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆಯಾಗಿದೆ. ಆರೋಪಿಯನ್ನು ಶೀಘ್ರವೇ ಬಂಧಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಸಿಪಿಐ ಸಿದ್ರಾಮಯ್ಯ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260609-42-64554157</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>