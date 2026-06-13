ದಾವಣಗೆರೆ ಜೈನ ಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನಾಭರಣ ಕಳವು ಸರಣಿ ಕಳ್ಳತನ

<p>ದಾವಣಗೆರೆ: ನಗರದ ಮೂರು ಜೈನ ಮಂದಿರಗಳ ಬೀಗ ಮುರಿದ ದುಷ್ಕರ್ಮಿಗಳು ಚಿನ್ನ ಹಾಗೂ ಬೆಳ್ಳಿ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಕಳವು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ನಗರದ ಎನ್.ಆರ್. ರಸ್ತೆಯ ಆದಿನಾಥ ದೇವಸ್ಥಾನ, ದೊಡ್ಡಪೇಟೆಯ ಶಾಂತಿನಾಥ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹಾಗೂ ಚೌಕಿಪೇಟೆಯ ಸುಪಾರ್ಶ್ವನಾಥ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಸರಣಿ ಕಳ್ಳತನ ನಡೆದಿದೆ.</p>.<p>ಆದಿನಾಥ ಹಾಗೂ ಶಾಂತಿನಾಥ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳ ಗರ್ಭಗುಡಿಯ ಬೀಗ ಮುರಿದ ದುಷ್ಕರ್ಮಿಗಳು ಬೆಳ್ಳಿಯ ಕಿರೀಟಗಳನ್ನು ಕಳವು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸುಪಾರ್ಶ್ವನಾಥ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪ್ರವೇಶದ್ವಾರದ ಬೀಗ ಮುರಿದು ಕಳವಿಗೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂಬಂಧ ಬಸವನಗರ ಹಾಗೂ ಗಾಂಧಿನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿವೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260613-43-1628566672</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>