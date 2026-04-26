ಚಿರತೆ ದಾಳಿ; ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಗಾಯ

ತ್ಯಾವಣಿಗೆ: ಸಮೀಪದ ಕೆರೆಬಿಳಚಿ ಗ್ರಾಮದ ಭದ್ರಾ ನಾಲೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ಚಿರತೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದೆ.</p>.<p>ಮುಂಜಾನೆ ಗ್ರಾಮದ ಮುಸಿಯದ್ ಮತ್ತು ಮಕ್ಸೂದ್ ಎಂಬ ಸಹೋದರರು ತೋಟಕ್ಕೆ ನೀರು ಹಾಯಿಸಲು ಬೈಕ್ನಲ್ಲಿ ತೆರಳುವಾಗ ಭದ್ರಾ ನಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಚಿರತೆ ಮರಿ ನೀರು ಕುಡಿಯುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವೇಳೆ ಪಕ್ಕದ ತೋಟದಿಂದ ಚಿರತೆಯೊಂದು ಏಕಾಏಕಿ ಬಂದು ಹಿಂಬದಿ ಸವಾರ ಮಕ್ಸೂದ್ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದೆ. ಇಬ್ಬರು ಸಹೋದರರು ವಾಹನದಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದಾಗ ಬೈಕ್ ಶಬ್ಧಕ್ಕೆ ಹೆದರಿ ಚಿರತೆ ಓಡಿಹೋಗಿದೆ.</p>.<p>ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ತಿಪ್ಪೇಸ್ವಾಮಿ, ಪರುಶುರಾಮ್ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ವಿಷಯ ತಿಳಿಸಿದ್ದು, ಬೋನ್ ಅಳವಡಿಸಲು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ರೈತರು ರಾತ್ರಿ ಮತ್ತು ಮುಂಜಾನೆ ಹೊಲಗಳಿಗೆ ತೆರಳದಂತೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>