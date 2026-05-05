ಗೆಲುವಿನ ಅಂತರ ಕುಗ್ಗಿಸಿದ ಕೊಡ್ಲಿಪೇಟೆ

ಸಿದ್ದಯ್ಯ ಹಿರೇಮಠ

ದಾವಣಗೆರೆ: 'ಟಿಕೆಟ್ ಹಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಡೆಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿ ದಾವಣಗೆರೆ ದಕ್ಷಿಣ ವಿಧಾನಸಭೆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಂಡಾಯದ ಬಿರುಗಾಳಿ ಬೀಸಲು ಕಾರಣವಾಗಿದ್ದ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಸಮುದಾಯದಿಂದ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿದ್ದ 14 ಜನ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಪೈಕಿ ಎಸ್ಡಿಪಿಐ ಮಾತ್ರ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ.

ಪಕ್ಷದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಅಫ್ಸರ್ ಕೊಡ್ಲಿಪೇಟೆ 18,975 ಮತ ಪಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೂ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಎಸ್ಡಿಪಿಐ 'ಕೊಡಲಿ ಪೆಟ್ಟು' ನೀಡಬಹುದು ಎಂಬ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಹುಸಿಯಾಗಿದೆ. ಇವರನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಕಣದಲ್ಲಿದ್ದ ಇತರ 13 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಎರಡಂಕಿ, ಮೂರಂಕಿ ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕಂಕಿಯ ಮತ ಗಳಿಸಿದ್ದರೂ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಗೆಲುವಿಗೆ ಅಡ್ಡಗಾಲಾಗಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯ ಜಯದ ಅಂತರ ತಗ್ಗುವಂತೆ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಎಸ್ಡಿಪಿಐ ಮಾತ್ರ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.

'ಸ್ವತಃ ಶಾಮನೂರು ಶಿವಶಂಕರಪ್ಪ ಅವರೇ ಮುಂದಿನ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಡಿಸುವೆ ಎಂದು ನೀಡಿದ್ದ ಭರವಸೆಯನ್ನೂ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಈಡೇರಿಸಿಲ್ಲ' ಎಂದೇ ಆಕ್ರೋಶಗೊಂಡಿದ್ದ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯದ ಮುಖಂಡರು ಚುನಾವಣೆ ಘೋಷಣೆಗೂ ಮೊದಲಿನಿಂದಲೂ ಸದ್ದು ಮಾಡಿದ್ದರು.

ಚುನಾವಣೆ ಘೋಷಷಣೆಯ ನಂತರ ಹಾಗೂ ಚುನಾವಣೆಯ ನಂತರವೂ ಸಮುದಾಯವು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಮೇಲೆ ಹೊಂದಿರುವ ನಿಷ್ಠೆಯನ್ನೇ ಪ್ರಶ್ನಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಉನಾವಣೋತ್ತರ ಸಮೀಕ್ಷೆಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿದ್ದ ಮುಸ್ಲಿಂ ಮುಖಂಡರ ಉಚ್ಚಾಟನೆ ಪರ್ವವೇ ನಡೆದಿತ್ತು.

2023ರಲ್ಲಿ ನಡೆದದ್ದ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಎಸ್ಡಿಪಿಐ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಜಬೀವುಲ್ಲಾ ಕೇವಲ 1311 ಮತಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದರೆ, ಉಪ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮತ ಸೆಳೆಯುವಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದರಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮೇಲಿನ ಮತದಾರರ ಆಕ್ರೋಶವೇ ಕಾರಣ ಎಂದೂ ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಪಡೆಯದೇ ಭಾರಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣ ವಾಗಿದ್ದ ಸಾದಿಕ್ ಪೈಲ್ವಾನ್ ತಟಸ್ಥವಾಗಿ ಉಳಿದಿದ್ದರೂ 47 ಮತಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.

ಪಕ್ಷೇತರರಾದ ಸೈಯ್ಯದ್ ರಿಯಾಜ್ 1186, ಕೇಂದ್ರದ ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಸಿ.ಎಂ. ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಬೆಂಬಲಿಸಿದ್ದ ಖಾದರ್ ಆದಿಲ್ ಭಾಷಾ 1082 ಮತ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ದು ಮಾಡದೇ ಕಣದಲ್ಲಿದ್ದ ಮೂವರು ಮತಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮೂರಂಕಿ ತಲುಪಿದ್ದರೆ, ಮತದಾನಕ್ಕೆ ಮೊದಲೇ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಿಂದ ಉಚ್ಚಾಟಿತರಾದ ಎಚ್.ಸುಭಾನ್ ಸಾಬ್ ಕೇವಲ 70 ಮತ ಗಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮಿಕ್ಕ ಆರು ಜನ ಎರಡಂಕಿಯ ಮತ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

2023ರ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಎಸ್ಡಿಪಿಐ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಕಣದಲ್ಲಿದ್ದ ಇತರ 6 ಜನ ಕಡೆಯಪಕ್ಷ ಮೂರಂಕಿಯ ಮತ ಗಳಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಉಪ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕರು ಎರಡಂಕಿಗೆ ತೃಪ್ತಿಪಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಲು, ಎಸ್ಡಿಪಿಐ 19 ಸಾವಿರಕ್ಕೆ ಸಮೀಪದಷ್ಟು ಮತ ಗಳಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯ ಹೊರಹಾಕಿದ ಆಕ್ರೋಶವೇ ಕಾರಣ ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿ