ಕುಂದುವಾಡ ಗ್ರಾಮಕ್ಕಿಲ್ಲ ಸಮರ್ಪಕ ರಸ್ತೆ

ದಾವಣಗೆರೆ: ಗರಿಷ್ಠ ಮಿತಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಈ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುವ ಯಾವ ವಾಹನಗಳೂ ಗಂಟೆಗೆ 20 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ವೇಗದಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುವುದಿಲ್ಲ.. ಕಲ್ಲು, ಮಣ್ಣು ಸಾಗಿಸುವ ಲಾರಿ, ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ಗಳ ಹಿಂದೆ ಹೋಗುವ ಇತರ ವಾಹನಗಳ ಸವಾರರಿಗೆ ದೂಳಿನ ಮಜ್ಜನ ಖಚಿತ.. ಸಾಮಗ್ರಿ ಬಿದ್ದುಹೋಗುವ ಆತಂಕದಲ್ಲಿ ನಾಜೂಕಿನಿಂದ ಸರಕು ಸಾಗಣೆ ಆಟೊ ಓಡಿಸುವ ಚಾಲಕರು...</p>.<p>ನಗರದಿಂದ ಕುಂದುವಾಡ ಕೆರೆಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಹೊಸ ಕುಂದುವಾಡ ಹಾಗೂ ಹಳೆ ಕುಂದುವಾಡ ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಓಡಾಡಿದವರಿಗೆ ಅದರ ನೈಜತೆಯ ಅರಿವು ಇರುತ್ತದೆ. </p>.<p>ಕೆರೆಯ ಮುಖ್ಯದ್ವಾರದ ಮುಂದಿನ ರಸ್ತೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಹಿಂಭಾಗದ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಜಲ್ಲಿಕಲ್ಲುಗಳು ಮೇಲೆದ್ದು ವಾಹನ ಸವಾರರಿಗೆ ಸವಾಲು ಒಡ್ಡುತ್ತಿವೆ. ಕೆರೆಯ ಹಿಂಭಾಗದ ಎರಡು ಪ್ರವೇಶದ್ವಾರಗಳ ನಡುವೆ ಅಂದಾಜು ಒಂದೂವರೆ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಉದ್ದದ ಈ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ದಿನವೂ ಲೆಕ್ಕವಿಲ್ಲದಷ್ಟು ವಾಹನಗಳು ಸಂಚರಿಸುತ್ತವೆ. ಕುಂದುವಾಡ ಗ್ರಾಮದ ಮೂಲಕ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯನ್ನು ಈ ರಸ್ತೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುತ್ತದೆ. ಸಾವಿರಾರು ಜನ ಗುಂಡಿಮಯ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲೇ ಸಾಗುವ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಇದೆ.</p>.<p>'ಐದು ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ನಡೆಯುವ ಮಾರಿಕಾಂಬಾ ಜಾತ್ರೆ ಬಂದಿರುವ ಕುಟುಂಬದವರು, ಸಂಬಂಧಿಕರು, ಸ್ನೇಹಿತರು ರಸ್ತೆ ಇನ್ನೂ ಸರಿಯಾಗಿಲ್ಲವೇ? ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಜಾತ್ರೆಯ ವೇಳೆ ಇದ್ದ ಸ್ಥಿತಿಯೇ ಈಗಲೂ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ. ವರ್ಷಗಳು ಉರುಳಿದರೂ ನಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಕುಂದುವಾಡ ಗ್ರಾಮದ ನಿವಾಸಿ ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ.</p>.<p>'ಎರಡೂ ಗ್ರಾಮಗಳ ನೂರಾರು ಜನರು ದಾವಣಗೆರೆ ನಗರಕ್ಕೆ ದಿನವೂ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಿಬರಲು ಈ ರಸ್ತೆಯೇ ಆಸರೆಯಾಗಿದೆ. ಬೃಹತ್ ಲಾರಿಗಳ ಓಡಾಟ ಸಾಮಾನ್ಯ. ಆದರೆ ಸೈಕಲ್ ಸವಾರರೂ ಇಲ್ಲಿ ಓಡಾಡಲು ಯೋಚಿಸುವಷ್ಟು ರಸ್ತೆ ಹದಗೆಟ್ಟಿದೆ' ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಈ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯ ಸಂಚರಿಸುವ ಸೈಕರ್ ಸವಾರರೊಬ್ಬರು.</p>.<p>'ಐದು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಈ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಓಡಾಡಿ ಸಾಕಾಗಿದೆ. ಗುಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಓಲಾಡುತ್ತಾ ಸಾಗುವಾಗ ಆಟೊದಲ್ಲಿನ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು ಬಿದ್ದು ಹೋಗುತ್ತವೆ. ಒಂದೂವರೆ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಉದ್ದದ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ಆಲೋಚನೆ ಅಧಿಕಾರಿ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಬಾರದಿರುವುದು ವಿಪರ್ಯಾಸ' ಎಂದು ಆಟೊ ಚಾಲಕ ದಸ್ತಗೀರ್ ಸಾಬ್ ಅಚ್ಚರಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ.</p>.<p>'ಈ ರಸ್ತೆ ಹದಗೆಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮೂರಿನಿಂದ 7 ಕಿ.ಮೀ. ಅಂತರದ ದಾವಣಗೆರೆ ತಲುಪಲು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆಗೂ ಅಧಿಕ ಸಮಯ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ವೇಗವಾಗಿ ಹೋಗುವ ಅನೇಕ ಬೈಕ್ ಸವಾರರು ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದು ಮಂಡಿ ಕೆತ್ತಿಕೊಂಡಿದ್ದಿದೆ. ನಮ್ಮದು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿಗೆ ಅಂಟಿಕೊಂಡೇ ಇರುವ ಊರು. ಪಾಲಿಕೆ, ಧೂಡಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನೂ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಆದರೂ ಸೂಕ್ತ ರಸ್ತೆ ಇಲ್ಲದ್ದರಿಂದ ನಿತ್ಯ ನರಕ ಅನುಭವಿಸುವಂತಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>