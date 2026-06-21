ಭಾನುವಾರ, 21 ಜೂನ್ 2026
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14 ತಿಂಗಳ ಹಿಂದಷ್ಟೇ ಪ್ರೇಮ ವಿವಾಹವಾಗಿದ್ದ ಜೋಡಿ: ನೇಣುಬಿಗಿದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 21 ಜೂನ್ 2026, 16:40 IST
Last Updated : 21 ಜೂನ್ 2026, 16:40 IST
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ಆರೋಪಿ ಧನುಷ್

ಆರೋಪಿ ಧನುಷ್

DavanagereMurder Case

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