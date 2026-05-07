ಮದರಸಾ: ₹ 2 ಕೋಟಿ ಅನುದಾನ

ದಾವಣಗೆರೆ: ಜಿಲ್ಲೆಯ ನಾಲ್ಕು ಮದರಸಾಗಳಿಗೆ ಮೂಲ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸಲು ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ₹ 2 ಕೋಟಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಮದರಸಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಜಿ.ಎಂ. ಗಂಗಾಧರಸ್ವಾಮಿ ಸೂಚಿಸಿದರು.

ಇಲ್ಲಿನ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ 'ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳ 15 ಅಂಶಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ'ದ ಪ್ರಗತಿ ಪರಿಶೀಲನಾ ಸಭೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.

'ಈ ಹಿಂದೆ ಮದರಸಾಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದ್ದ ₹ 5 ಲಕ್ಷ ಅನುದಾನವನ್ನು ಪ್ರಸಕ್ತ ವರ್ಷದಿಂದ ₹ 50 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಏರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಜಿಲ್ಲೆಯ ನಾಲ್ಕು ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ತಲಾ ₹ 50 ಲಕ್ಷ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಚನ್ನಗಿರಿಯ ಫೈಜ್ ಆಮ್ ಮದನಿಯಾ, ಹೊನ್ನಾಳಿ ಹುಣಸಘಟ್ಟದ ಜಾಮಿಯಾ ಯೂಸೆಫ್ ಜಿಯಾವುಲ್ಲಾ ಉಲೂಮ್, ದಾವಣಗೆರೆ ಮಗಾನಹಳ್ಳಿಯ ಖುದಾಯಿಜುಲ್ ಖುಬ್ರಾ ಮತ್ತು ಮುಸ್ತಾಪ ನಗರದ ದಾರೂಲ್ ಉಲುಮ್ ರಝಾ ವುಲ್ ಮುಸ್ತಪಾ ಬರ್ಕತಿಯಾ ದಾರೂಲ್ ಮದರಸಾಗಳು ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿವೆ' ಎಂದರು.

'ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ವಸತಿ (ನಗರ) ಯೋಜನೆಯಡಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 3,376 ಮನೆಗಳು ಮಂಜೂರಾಗಿವೆ. ಈ ಪೈಕಿ 2,637 ಮನೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. 959 ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಫಲಾನುಭವಿ ಗಳನ್ನು ಯೋಜನೆಯಡಿ ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ' ಎಂದರು.

ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಶೀಲವಂತ ಶಿವಕುಮಾರ್, ಎಎಸ್ಪಿ ಪರಮೇಶ್ವರ ಹೆಗಡೆ, ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಆಯುಕ್ತೆ ಮಮತಾ ಗೌಡರ್, ಡಿಡಿಪಿಐ ಕೊಟ್ರೇಶ್ ಹಾಜರಿದ್ದರು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ
260507-43-1030770659