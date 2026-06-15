ಸೋಮವಾರ, 15 ಜೂನ್ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictdavanagere

ಮಹಿಳಾ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನಕ್ಕೆ ಮಹಿಳಾ ಪರ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಒತ್ತು

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 15 ಜೂನ್ 2026, 0:53 IST
Last Updated : 15 ಜೂನ್ 2026, 0:53 IST
ADVERTISEMENT
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
KarnatakaDavanagere
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT