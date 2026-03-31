ದಾವಣಗೆರೆ: ಮಸಾಲ ಮಂಡಕ್ಕಿ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿ ಅವಘಡ

<p><strong>ದಾವಣಗೆರೆ:</strong> ನಗರದ ಜಯದೇವ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿರುವ ಮಸಾಲ ಮಂಡಕ್ಕಿ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ಅಗ್ನಿ ಅವಘಡ ಸಂಭವಿಸಿತು. </p><p>ಸಿಲಿಂಡರ್ ಅನಿಲ ಸೋರಿಕೆಯಿಂದ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ಬೆಂಕಿಯು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿದ್ದ ಜನರಲ್ಲಿ ಕೆಲಹೊತ್ತು ಆತಂಕ ಸೃಷ್ಟಿಸಿತು. </p><p>ರಸ್ತೆ ಬದಿಯಲ್ಲಿನ ಅಂಗಡಿ ಕೆಲ ಕಾಲ ಹೊತ್ತಿ ಉರಿಯಿತು. ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಮಂಡಕ್ಕಿ ಚೀಲಗಳು, ಆಹಾರ ಧಾನ್ಯಗಳು, ತರಕಾರಿ, ಅಡುಗೆ ಸಾಮಗ್ರಿ ಹಾಗೂ ಇನ್ನಿತರ ವಸ್ತುಗಳು ಸುಟ್ಟು ಕರಕಲಾದವು. </p><p>ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿದ್ದ ಜನರು ಸಮಯಪ್ರಜ್ಞೆ ಮೆರೆದು ಸಿಲಿಂಡರ್ ಅನ್ನು ಹೊರಗೆಳೆದು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಅನಿಲ ಸೋರಿಕೆಯನ್ನು ತಡೆದು, ಬೆಂಕಿ ನಂದಿಸಿದರು. ಇದರಿಂದ ಭಾರಿ ಅನಾಹುತವೊಂದು ತಪ್ಪಿತು. </p><p>ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಧಾವಿಸಿದ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ದಳದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಪಕ್ಕದ ಅಂಗಡಿಗಳಿಗೂ ವ್ಯಾಪಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಬೆಂಕಿಯನ್ನು ನಂದಿಸಿದರು. </p><p>'ಅಗ್ನಿ ಅವಘಡದಿಂದ ಅಂದಾಜು ₹ 1 ಲಕ್ಷ ನಷ್ಟ ಸಂಭವಿಸಿದೆ' ಎಂದು ಅಂಗಡಿಯ ಮಾಲೀಕರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>