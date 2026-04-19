ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಲಗ್ಗೆ ಇರಿಸಿದ ಮಾವು

ದಾವಣಗೆರೆ: ಜಿಲ್ಲೆಯ ವಿವಿಧ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಗೆಬಗೆಯ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣುಗಳ ಘಮ ಹರಡಿದೆ. ಏಪ್ರಿಲ್ ಮೊದಲ ವಾರ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣುಗಳ ಮಾರಾಟ ಶುರುವಾಗಿತ್ತು. ಒಂದು ವಾರದಿಂದೀಚೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಲಗ್ಗೆ ಇಟ್ಟಿರುವ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣುಗಳ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ.</p>.<p>ರಾಜ್ಯದ ಕೋಲಾರ, ರಾಮನಗರ, ಧಾರವಾಡ, ಕೊಪ್ಪಳ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಜಿಲ್ಲೆಗಳು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ ಹಾಗೂ ತಮಿಳುನಾಡಿನಿಂದಲೂ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣಗಳು ಇಲ್ಲಿನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬರುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಜಿಲ್ಲೆಯ ಚನ್ನಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸಂತೇಬೆನ್ನೂರು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮಾವಿನ ತೋಟಗಳಿವೆ. ಬಾದಾಮ್ ಹಾಗೂ ತೋತಾಪುರಿ ತಳಿಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಇಲ್ಲಿನ ರೈತರು ನೆಚ್ಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ರಸಪೂರಿ, ಮಲಬಾರ್, ಬೆನಿಶಾ, ಸಿಂಧೂರ್, ಬಾದಾಮ್, ಮಲ್ಲಿಕಾ, ತೋತಾಪುರಿ, ಕೇಸರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಇನ್ನಿತರ ತಳಿಗಳ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣುಗಳು ಇಲ್ಲಿನ ಕೆ.ಆರ್.ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಲಗ್ಗೆ ಇರಿಸಿವೆ.</p>.<p>ಬಹುತೇಕ ತಳಿಗಳ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣುಗಳ ದರ ಕೆ.ಜಿ.ಗೆ ₹ 100ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚೇ ಇದೆ. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಹಣ್ಣುಗಳ ವ್ಯಾಪಾರವೂ ಕುಸಿದಿದೆ. ದರ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಗ್ರಾಹಕರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹಣ್ಣುಗಳ ಖರೀದಿಗೆ ಮುಂದಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಹಕರ ನಡುವೆ ಚೌಕಾಸಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವುದು ನಿತ್ಯ ಕಂಡುಬರುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>'ಬಿಸಿಲಿನ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಜನರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬರುವುದೇ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ, ಸಂಜೆ ವೇಳೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ವ್ಯಾಪಾರ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ, ಗ್ರಾಹಕರು ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣುಗಳ ದರ ಕೇಳಿ ಆಶ್ಚರ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ' ಎಂದು ಕೆ.ಆರ್.ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದ ದಾದಾಪೀರ್ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>'ವರ್ಷಪೂರ್ತಿ ಹಣ್ಣುಗಳ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ಕಲ್ಲಂಗಡಿ, ಕಿತ್ತಳೆ, ಪೈನಾಪಲ್, ಪೇರಲ ಸೇರಿದಂತೆ ಆಯಾ ಸೀಜನ್ಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಹಣ್ಣುಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಸದ್ಯ 15 ದಿನಗಳಿಂದ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣುಗಳ ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದು, ವ್ಯಾಪಾರ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹಣ್ಣುಗಳ ಆವಕ ಹೆಚ್ಚಲಿದೆ. ಇದರಿಂದ ದರ ತಗ್ಗಿ, ವ್ಯಾಪಾರವೂ ಹೆಚ್ಚಲಿದೆ' ಎಂದು ಮತ್ತೊಬ್ಬ ವ್ಯಾಪಾರಿ ರಾಚಯ್ಯಸ್ವಾಮಿ ಭರವಸೆಯ ಮಾತುಗಳನ್ನಾಡಿದರು.</p>.<p>'ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ ಒಂದಿಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದ ಹಣ್ಣು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಹೊರ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಂದಲೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತವೆ. ಇನ್ನೂ 15 –20 ದಿನಗಳ ಬಳಿಕ ಹಣ್ಣುಗಳ ದರ ಕಡಿಮೆಯಾಗಲಿದ್ದು, ಗ್ರಾಹಕರು ಹಣ್ಣು ಖರೀದಿಸುವ ಪ್ರಮಾಣವೂ ಹೆಚ್ಚಲಿದೆ' ಎಂದು 30 ವರ್ಷದಿಂದ ಹಣ್ಣಿನ ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವ ಮಂಗಳಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>