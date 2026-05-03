ಅಡಿಕೆ ತೋಟ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದೇ ಸವಾಲು

ಮಾಯಕೊಂಡ: ದಿನೇದಿನೇ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಬಿರುಬಿಸಿಲಿನಿಂದಾಗಿ ಅಂತರ್ಜಲ ಮಟ್ಟ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಕುಸಿಯುತ್ತಿದೆ. ವಿಪರೀತ ಸೆಖೆಯಿಂದಾಗಿ ನೀರಿಲ್ಲದೆ ಹೋಬಳಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಅನೇಕ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿನ ಅಡಿಕೆ ತೋಟಗಳು ಕಮರುತ್ತಿವೆ. ತೋಟಗಳಲ್ಲಿನ ಅಡಿಕೆ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಬೆಳೆಗಾರರು ಪ್ರಯಾಸಪಡುವ ಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ.</p>.<p>ರೈತರು ತೋಟ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಟ್ಯಾಂಕರ್ಗಳ ಮೊರೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ನಿತ್ಯ ಟ್ಯಾಂಕರ್ಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ತಂದು ಮರಗಳಿಗೆ ಉಣಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ದಿನಕ್ಕೆ ಸಾವಿರಾರು ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ನೀರು ಖರೀದಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಣ ಕೊಟ್ಟು ನೀರು ಖರೀದಿ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ರೈತರಿಗೆ ಹೊರೆಯಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಈಗಾಗಲೇ ಕೊಡಗನೂರು ಕೆರೆ, ಮಾಯಕೊಂಡದ ಕೆಂಚಾಲಪ್ಪನ ಕೆರೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಕೆರೆಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ಬರಿದಾಗುತ್ತಿರುವುದು ಆತಂಕಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ದಾವಣಗೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಆನಗೋಡು, ಮಾಯಕೊಂಡ, ಅಣಜಿ ಹೋಬಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಉಷ್ಣಾಂಶ ಏರುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಕೊಳವೆಬಾವಿಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ಬತ್ತಿದೆ. ಬೋರ್ವೆಲ್ಗಳಲ್ಲಿನ ನೀರು ಮೋಟರ್ ಪಂಪ್ಗೆ ಸಿಗದೆ ಬರೀ ಗಾಳಿ ಬರುತ್ತಿದೆ. ಮುಂದಿನ ಒಂದೂವರೆ ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ಫಸಲಿಗೆ ಬಂದಿರುವ ಅಡಿಕೆ ಮರಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದೇ ಸವಾಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ರೈತರು ಅಳಲು ತೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಬಾವಿಹಾಳು, ಕೊಡಗನೂರು, ಗಂಗನಕಟ್ಟೆ, ಹೊನ್ನನಾಯ್ಕನ ಹಳ್ಳಿ, ಮಾಯಕೊಂಡ, ಕಂದನಕೋವಿ, ಅಗಸನಕಟ್ಟೆ ಗ್ರಾಮಗಳ ರೈತರು ಟ್ಯಾಂಕರ್ ನೀರಿನ ಮೊರೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವು ದಿನ ಕೊಂಚ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮೋಡ ಕವಿದ ವಾತಾವರಣ ಇರುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ, ಮಳೆಯಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ವರುಣನ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಉತ್ತಮ ಮಳೆಯಾದರೆ ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಬೆಳೆಗಾರರ ಬವಣೆ ತಗ್ಗಲಿದೆ. ತಾಪಮಾನ ಕಡಿಮೆಯಾದರೆ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು, ಪ್ರಾಣಿ– ಪಕ್ಷಿಗಳೂ ನಿರಾಳವಾಗುತ್ತವೆ.</p>.<p>ತಾಪಮಾನದ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಗೊನೆ ಕಟ್ಟಿರುವ ಅಡಿಕೆ ಹರಳುಗಳು ಉದುರುತ್ತಿವೆ. ಎರಡ್ಮೂರು ಗೊನೆಗಳ ಪೈಕಿ ಒಂದೊಂದು ಗೊನೆಗಳು ಒಣಗಿ ಉದುರಿದ್ದು, ರೈತರಲ್ಲಿ ನಷ್ಟದ ಭೀತಿ ಆವರಿಸಿದೆ. ಈ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ದಿನಕ್ಕೆ ಸಾವಿರಾರು ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಟ್ಯಾಂಕರ್ಗಳಲ್ಲಿ ರೈತರು ನೀರು ಖರೀದಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>