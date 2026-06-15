<p>ದಾವಣಗೆರೆ: ವೈದ್ಯ ವೃತ್ತಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಹಾಗೂ ಸಮಾಜಮುಖಿ ಸೇವೆಯಾಗಬೇಕು ಎಂದು ಶಿವಪ್ರಕಾಶ ಶಿವಾಚಾರ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು.</p>.<p>ಇಲ್ಲಿನ ಮಾಗನೂರು ಬಸಪ್ಪ ಶಾಲಾ ಸಮುಚ್ಛಯದಲ್ಲಿ ಶರಣ ಮಾಗನೂರು ಬಸಪ್ಪ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ವತಿಯಿಂದ ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದ ಮಾಗನೂರು ಬಸಪ್ಪ ಅವರ 126ನೇ ಜಯಂತ್ಯುತ್ಸವ ಹಾಗೂ ವೈದ್ಯಕೀಯ, ದಂತವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನ ವಿತರಣಾ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ಆಶೀರ್ವಚನ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>‘ತಂದೆ, ತಾಯಿ ಹಾಗೂ ಗುರು ಹೇಳಿದ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಿದರೆ ಸಾಧನೆಯ ಮೆಟ್ಟಿಲು ಏರುವುದರಲ್ಲಿ ಅನುಮಾನವಿಲ್ಲ. ಸರಳ, ಸಜ್ಜನಿಕೆಯ ಮಾಗನೂರು ಬಸಪ್ಪ ಅವರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಮೈಗೂಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು’ ಎಂದರು.</p>.<p>ಸಾಧು ಸದ್ಧರ್ಮ ವೀರಶೈವ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಚ್.ಆರ್. ಬಸವರಾಜಪ್ಪ, ‘ಅಹಾರ ಹಾಳಾದರೆ ಒಂದು ಹೊತ್ತಿನ ಊಟಕ್ಕೆ ಧಕ್ಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಬೆಳೆ ಹಾಳಾದರೆ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಊಟಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಶಿಕ್ಷಣ ಹಾಳಾದರೆ ಇಡೀ ಜೀವನ ಹಾಳಾಗುತ್ತದೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಎಂ.ಬಿ. ಸಂಗಮೇಶ್ವರಗೌಡ, ‘ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಬೆಳೆಯಬೇಕಿದೆ. ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿದ್ಯಾಥಿಗಳು ವೃತ್ತಿ ಬದುಕು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ಬಳಿಕ ರೋಗಿಗಳಲ್ಲಿ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ತುಂಬಬೇಕು’ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಟ್ರಸ್ಟಿಗಳಾದ ಎಂ.ಬಿ. ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಗೌಡ, ಎಂ.ಪ್ರಭುದೇವ್, ತರಳಬಾಳು ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ ಎಚ್.ವಿ. ವಾಮದೇವಪ್ಪ, ವೈದ್ಯ .ಪ್ರಸಾದ್ ಬೂದಿಹಾಳ್, ವೈದ್ಯ ಧನ್ಯಕುಮಾರ್ ಹಾಜರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260615-43-937324275</p>