ಸದನಕ್ಕೆ ಬಾರದ ಸಚಿವರ ಪುತ್ರನಿಗೇಕೆ ಟಿಕೆಟ್ : ಶಾಸಕ ಬಿ.ಪಿ. ಹರೀಶ್ ಪ್ರಶ್ನೆ

ದಾವಣಗೆರೆ: 'ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರು ಸದನಕ್ಕೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ.</p>.<p>ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕುರಿತ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸಲು ಅವರು ಹಾಜರಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಇಂತಹವರ ಪುತ್ರನಿಗೆ ವಿಧಾನಸಭೆ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಡಬೇಕೇ? ಪಕ್ಷಕ್ಕಾಗಿ ದುಡಿದವರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ವರಿಷ್ಠರಿಗೆ ಕಾಣಿಸಲಿಲ್ಲವೇ' ಎಂದು ಹರಿಹರ ಶಾಸಕ ಬಿ.ಪಿ. ಹರೀಶ್ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು.</p>.<p>ಶನಿವಾರ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>'ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತವು ಸಚಿವರ ಕೈಗೊಂಬೆಯಂತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಚುನಾವಣೆ ಎದುರಾದರೂ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಯನ್ನು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ನಿಷ್ಪಕ್ಷಪಾತವಾಗಿ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಸಬೇಕು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಚುನಾವಣಾ ಅಕ್ರಮ ನಡೆದರೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಲಾಗುವುದು' ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಸಿದರು.</p>.<p>'ಹರಿಹರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಚಿಕ್ಕಬಿದರಿಯಲ್ಲಿ ಹರಿಯುತ್ತಿದ್ದ ಹಳ್ಳವನ್ನು ಸಚಿವರು ಸ್ವಹಿತಾಸಕ್ತಿಯಿಂದ ಮುಚ್ಚಿಸಿದ್ದನ್ನು ಸದನದಲ್ಲಿ ನಾನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದೆ. ಆದರೆ ಸಚಿವರು ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತದ ಮೂಲಕ ಸುಳ್ಳು ಉತ್ತರ ಒದಗಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್ಕಾರದ ಮುಖ್ಯಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ನೇಮಿಸಿದ್ದ ತನಿಖಾ ತಂಡವು ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ, ಹಳ್ಳ ಮುಚ್ಚಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ವರದಿ ನೀಡಿತು' ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದರು.</p>.<p>'ದುಗ್ಗಾವತಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಖಾನೆ ನಡೆಸಲು ಕೆಐಎಡಿಬಿಯಿಂದ ಪಡೆದಿದ್ದ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಶಾಮನೂರು ಕುಟುಂಬದವರು ಅಡಿಕೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರೈತರಿಂದ ಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಂಡ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಮಾಡುವುದು ಸರಿಯೇ. ಸರ್ಕಾರದ ತನಿಖಾ ಸಮಿತಿಯು ಇದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿದೆ. ಇದು ಸ್ವಾರ್ಥ ರಾಜಕಾರಣದ ಪರಮಾವಧಿ' ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದರು.</p>.<p>ಜೆ. ರುದ್ರಪ್ಪ, ಎಚ್.ಪಿ. ವಿಶ್ವಾಸ್, ತಾರೇಶ್ ನಾಯಕ್, ಕೆ.ವಿ. ಗುರು, ಎಳೆಹೊಳೆ ಮಂಜಪ್ಪ, ಕೆ.ಜಿ. ಕಲ್ಲಪ್ಪ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>