ಮುದ್ದಪ್ಪನ ಕೆರೆಗೆ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಭೇಟಿ, ಪರಿಶೀಲನೆ

<p>ಮಲೇಬೆನ್ನೂರು: ಮನ್ನಾ ಜಂಗಲ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಣದೆ ಹಾಳಾಗಿರುವ ಮುದ್ದಪ್ಪನೆ ಕೆರೆ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಜಿ.ಎಂ. ಗಂಗಾಧರ ಸ್ವಾಮಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದರು.</p>.<p>ಕೆರೆಯ ಒಂದು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬೊಂಗ ಬಿದ್ದಿದ್ದು, ನೀರು ನಿಲ್ಲುತ್ತಿಲ್ಲ. ಪ್ರಾಣಿ– ಪಕ್ಷಿಗಳು ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಿಸುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ರೈತ ಸಂಘದ ಮುಖಂಡರಾದ ಬಲ್ಲೂರು ರವಿಕುಮಾರ್, ಕೋಗಳಿ ಮಂಜುನಾಥ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದರು. ತುರ್ತಾಗಿ ಹೂಳು ಎತ್ತಿಸಿ ಕೆರೆ ಏರಿ ನಿರ್ಮಿಸುವಂತೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು.</p>.<p>ನಂತರ ಮಲೇಬೆನ್ನೂರು ಪಟ್ಟಣದ ಜಿಬಿಎಂ ಶಾಲೆ ಫಾರಂಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಚರಂಡಿ ನೀರು ಹರಿಯುತ್ತಿರುವುದು, ಕಸಕಡ್ಡಿ ರಾಶಿ ಬಿದ್ದಿರುವುದು, ಹಾಳಾಗಿರುವ ತೋಟ, ವಾಹನ ನಿಲುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವುದನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿದರು.</p>.<p>‘ಪ್ರಜಾವಾಣಿ’ಯೊಂದಿಗೆ ಮಾತ ನಾಡಿದ ಅವರು, ಕೆರೆ ಹಾಗೂ ಶಾಲೆಯ ತೋಟ, ಮುದ್ದಪ್ಪನ ಕೆರೆ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಗ್ರಾಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಚರ್ಚಿಸಿ ಅಂತಿಮ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಪುರಸಭೆ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶಾ ಅಬ್ರಾರ್ ನನೆಗುದಿಗೆ ಬಿದ್ದಿರುವ ಜಿಗಳಿ ರಸ್ತೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಹಾಗೂ ನಯಾಜ್ 12ನೇ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಳೆ ನೀರು ನಿಲುಗಡೆಯಾಗಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗುತ್ತಿರುವುದರ ಕುರಿತು ಗಮನ ಸೆಳೆದರು.</p>.<p>ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್, ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಇಒ ಬಸವರಾಜ್, ಉಪ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಯೋಗೇಶ್, ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಗ್ರಾಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಜಿಲ್ಲಾ ನಿರ್ದೇಶಕ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್, ಕಂದಾಯ ನಿರೀಕ್ಷಕ ಆನಂದ್, ಗ್ರಾಮ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ ಅಣ್ಣಪ್ಪ, ಬಿಇಒ ದುಗ್ಗಪ್ಪ, ರವಿ ಪ್ರಕಾಶ್, ಕಂದಾಯಾ ಧಿಕಾರಿ ಧನಂಜಯ ಕಟ್ಟಿಮನಿ, ಪರಿಸರ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಉಮೇಶ್, ಕಿರಿಯ ಎಂಜಿನಿಯರ್ಗಳಾದ ರಾಘವೇಂದ್ರ, ನಾಗರಾಜ್, ಆರೋಗ್ಯ ನಿರೀಕ್ಷಕ ಶಿವರಾಜ್, ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಹರ್ಷವರ್ಧನ್, ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆಯ ಪ್ರವೀಣ್, ಮನೋಹರ್, ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಗ್ರಾಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಯ ಸ್ಥಳೀಯ ಯೋಜನಾಧಿಕಾರಿ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ, ನೆಲ– ಜಲ ಪರಿಸರ ಆಂದೋಲನ ಕೆರೆ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಸಂಘಟನೆಯ ತಾಲ್ಲೂಕು ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಕಲಾಲ್ ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260606-43-1107724884</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>