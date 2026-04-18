ಕೊಲೆ ಯತ್ನ: 3 ವರ್ಷ ಜೈಲು

ದಾವಣಗೆರೆ: ಮಹಿಳೆ ಕೊಲೆಗೆ ಯತ್ನಿಸಿದ ಅಪರಾಧಿಗೆ 3 ವರ್ಷ ಜೈಲು ಹಾಗೂ ₹ 10,000 ದಂಡ ವಿಧಿಸಿ 2ನೇ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಸೆಷನ್ಸ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಆದೇಶಿಸಿದೆ.

ನ್ಯಾಮತಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೊಡಿಕೇರೆ ಸುರಹೊನ್ನೆ ಗ್ರಾಮದ ನರಸಿಂಹ (40) ಶಿಕ್ಷೆಗೆ ಗುರಿಯಾದ ಅಪರಾಧಿ. ಪ್ರಕರಣದ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶ ಪ್ರವೀಣ್ಕುಮಾರ್ ಆರ್.ಎನ್., ದಂಡದ ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿ ₹ 5,000ವನ್ನು ಸಂತ್ರಸ್ತೆಗೆ ನೀಡಲು ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮನೆ ಹಿತ್ತಲ ನೀರನ್ನು ಚರಂಡಿಗೆ ಹರಿಸುವ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಡಿ.ಆರ್. ಆದರ್ಶ ಹಾಗೂ ನರಸಿಂಹ ನಡುವೆ ಗಲಾಟೆ ನಡೆದಿತ್ತು. ಹಳೆ ದ್ವೇಷದ ಕಾರಣ 2023ರ ಆ.22ರಂದು ಆದರ್ಶ ಅವರ ತಾಯಿಯ ಮೇಲೆ ನರಸಿಂಹ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿದ್ದರು. ಈ ಸಂಬಂಧ ನ್ಯಾಮತಿ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಲೆಯತ್ನ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿತ್ತು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ