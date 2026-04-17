ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನಾಟಕೋತ್ಸವ ಇಂದಿನಿಂದ: ರಂಗಕರ್ಮಿ ಎಸ್.ಎಸ್. ಸಿದ್ದರಾಜು

<p><strong>ದಾವಣಗೆರೆ:</strong> ಅನ್ವೇಷಕರು ಆರ್ಟ್ಸ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ದಶಮಾನೋತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ ಏ.17ರಿಂದ ಮೇ 17ರವರೆಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬಹುಭಾಷಾ ನಾಟಕೋತ್ಸವವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ರಂಗಕರ್ಮಿ ಎಸ್.ಎಸ್. ಸಿದ್ದರಾಜು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>'ದೃಶ್ಯಕಲಾ ಕಾಲೇಜು ಆವರಣದಲ್ಲಿ 11 ನಾಟಕಗಳು ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಾಣಲಿವೆ. ಉದ್ಘಾಟನೆ ಹಾಗೂ ಸಮಾರೋಪದ ದಿನ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಪ್ರತಿ ಶನಿವಾರ ಮತ್ತು ಭಾನುವಾರ ನಾಟಕ ಪ್ರದರ್ಶನ ನಡೆಯಲಿವೆ' ಎಂದು ಗುರುವಾರ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>'ಬಾಪೂಜಿ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆ ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಕಿರುವಾಡಿ ಗಿರಿಜಮ್ಮ ಅವರು ಏ.17ರಂದು ಸಂಜೆ 6.30ಕ್ಕೆ ನಾಟಕೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಸಿದ್ಧಗಂಗಾ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆ ಮುಖ್ಯಸ್ಥೆ ಜಸ್ಟಿನ್ ಡಿಸೌಜ, ಲೇಖಕಿ ಬಿ.ಟಿ. ಜಾಹ್ನವಿ, ರಂಗಕರ್ಮಿ ಕಿರಣ್ ರತ್ನಾಕರ ನಾಯ್ಕ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲ ದಿನ ಬಾನು ಮುಷ್ತಾಕ್ ಅವರ 'ಎದೆಯ ಹಣತೆ' ನಾಟಕ ಪ್ರದರ್ಶನಗೊಳ್ಳಲಿದೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>'ಮೇ 17ರಂದು ನಡೆಯಲಿರುವ ಸಮಾರೋಪದಲ್ಲಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ಬಿ. ಸುರೇಶ್ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವರು. ನಾಟಕೋತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣ ಕೂಡ ನಡೆಯಲಿದೆ' ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದರು.</p>.<p>ಡಿ.ಎಸ್. ಚಂದನ್, ಎನ್.ಟಿ. ಮಂಜುನಾಥ್, ನಾಗರಾಜ್ ಸಿರಿಗೆರೆ, ಕೆ.ಎಂ. ಉಮಾಶಂಕರ್ ಹಾಜರಿದ್ದರು.</p>.