ಹನುಮಂತ ದೇವರ ರಥೋತ್ಸವ ಸಂಭ್ರಮ

ಮಲೇಬೆನ್ನೂರು: ಸಮೀಪದ ನಿಟ್ಟೂರಿನ ಹನುಮಂತ ದೇವರ ಪುಷ್ಪಾಲಂಕೃತ ರಥೋತ್ಸವ ಈಚೆಗೆ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ನೆರವೇರಿತು.</p>.<p>ಕುಂಬಳೂರಿನ ಹನುಮಂತ ದೇವರ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ರಥಪೂಜೆ, ಉತ್ಸವಮೂರ್ತಿಯ ಗ್ರಾಮಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ, ಬಲಿದಾನ ನಂತರ ಉತ್ಸವಮೂರ್ತಿ ರಥಾರೋಹಣವಾಯಿತು.</p>.<p>ರಥಕ್ಕೆ ಭಕ್ತರು ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ, ಬಾಳೆಹಣ್ಣು, ಉತ್ತುತ್ತಿ, ಮಂಡಕ್ಕಿ ಸಮರ್ಪಿಸಿದರು. 'ರಾಮ ರಾಮ ಗೋವಿಂದ', 'ಹರಹರ ಮಹಾದೇವ' ಉದ್ಘೋಷ ಮುಗಿಲು ಮುಟ್ಟಿತ್ತು.</p>.<p>ರಥಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಬಗೆಯ ರಂಗೋಲಿ ಹಾಕಿ ಉತ್ಸವವನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ಗೋಧೂಳಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಮುಳ್ಳು ಗದ್ದುಗೆ ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಹರಕೆ ಹೊತ್ತ ಭಕ್ತರು ಕಾರೆಮುಳ್ಳು ತುಳಿದು ಭಕ್ತಿ ಸಮರ್ಪಿಸಿದರು.</p>.<p>ಹರಕೆ ಹೊತ್ತ ಭಕ್ತರು ದಿಂಡು, ಉರುಳು, ಹರಿಸೇವೆ ಮಾಡಿದರು.</p>.<p>ಮಣೇವು: ರಥೋತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ ದೇವಾಲಯದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಮಣೇವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಜನಮನ ಸೆಳೆಯಿತು. ಭಕ್ತರು ಬೆಲ್ಲ ಮತ್ತು ಈರುಳ್ಳಿಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ ದೇವರ ವಿಗ್ರಹಗಳ ಮುಂದೆ ರಾಶಿ ಹಾಕಿದ್ದರು.</p>.<p>ಕೈಯಲ್ಲಿ ಭೂತದ ಹಲಗೆ ಹಿಡಿದು ಡೊಳ್ಳು ಹಾಗೂ ಹಲಗೆಯ ತಾಳಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿದರು. ದೇವತೆ ಆವಾಹಿತರು ಆರ್ಭಟಿಸುತ್ತ ವೃತ್ತಾಕಾರದಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಾಡಿ ಈರುಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಬೆಲ್ಲದ ರಾಶಿ ಕೈ ಸ್ಪರ್ಶಿಸದೆ ಸೇವಿಸಿದ್ದು ವಿಶೇಷ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>