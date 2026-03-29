ಅಪಾಯ ಆಹ್ವಾನಿಸುತ್ತಿದೆ ತೆರೆದ ಚರಂಡಿ: ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಸ್ಥಳೀಯರ ಒತ್ತಾಯ

ದಾವಣಗೆರೆ: ಯಾರಾದರೂ ಬೈಕ್ ಅಥವಾ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುವಾಗ ನಗರದ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಫ್ಲೋರ್ ಮಿಲ್ ವೃತ್ತದ ಮೂಲಕ ಹಾದು ಶಾರದಾಂಬಾ ದೇವಸ್ಥಾನದ (ಸರ್ ಎಂ. ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಾಯ ರಸ್ತೆ) ಕಡೆಗೆ ಹೊರಳಿಕೊಳ್ಳುವವರಿದ್ದರೆ ಪೂರ್ಣ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಅಲ್ಲಿ ತಿರುವು ಪಡೆಯುವಾಗ ಒಂದಿನಿತು ಆಯ ತಪ್ಪಿದರೂ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಬೃಹತ್ ಚರಂಡಿಯೊಳಗೆ ಬೀಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.

ಇಲ್ಲಿರುವ ಚರಂಡಿ ಸದಾ ಬಾಯ್ದೆರೆದುಕೊಂಡ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ಅಡಿಯಷ್ಟು ಅಗಲವಿರುವ ಚರಂಡಿಯು ಮುಂದೆ ಎಂಟು ಅಡಿಯಷ್ಟು ವಿಸ್ತಾರವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ಸುತ್ತಲೂ ಯಾವುದೇ ತಡೆಗೋಡೆ (ಗ್ರಿಲ್) ಇಲ್ಲದಿರುವುದು ದಾರಿಹೋಕರನ್ನು ಅಪಾಯಕ್ಕೆ ದೂಡುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ. ಚರಂಡಿಯ ಮೇಲೊಂದು ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ಅಳವಡಿಸಿ, ಮುಚ್ಚಿದ್ದರೆ ಅಪಾಯ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಸ್ಥಳೀಯರ ಕೋರಿಕೆ.

ಚರಂಡಿ ತೆರೆದುಕೊಂಡಿದೆ ಎಂಬ ಸಣ್ಣ ಸುಳಿವೂ ಇರದ ಬೈಕ್ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ವಾಹನಗಳ ಸವಾರರು ಭರ್ರನೆ ನುಗ್ಗುತ್ತಾರೆ. ಸಿಗ್ನಲ್ ಬೀಳುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ ನಾಮುಂದು ತಾಮುಂದೆ ಎಂದು ನುಗ್ಗುವಾಗ ರಸ್ತೆಯು ವಾಹನಗಳಿಂದ ಕಿಕ್ಕಿರಿಯುತ್ತದೆ. ಚರಂಡಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡ ರಸ್ತೆಯ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿ ಸಾಗುವ ಬೈಕ್ ಸವಾರರಿಗೆ ಧುತ್ತನೆ ಎದುರಾಗುವ ಬಾಯ್ದೆರೆದ ಚರಂಡಿಯನ್ನು ಕಂಡು ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಗಾಬರಿಯಾಗುತ್ತದೆ.

ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಫ್ಲೋರ್ ಮಿಲ್ ವೃತ್ತ ಹಾಗೂ ಅಲ್ಲಿಂದ ತಿರುವು ಪಡೆದು ಶಾರದಾಂಬಾ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕಡೆಗೆ ತೆರಳುವ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯ ಓಡಾಡುವ ಸವಾರರಿಗೆ ಈ ಅಪಾಯದ ಅರಿವು ಇರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಈ ಕಡೆ ಬರುವವರು ಹಾಗೂ ರಭಸವಾಗಿ ನುಗ್ಗುವವರಿಗೆ ಚರಂಡಿಯು ಅಪಾಯಕ್ಕೆ ಆಹ್ವಾನ ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಆಟೊ ಚಾಲಕ ಝಬಿ ಉಲ್ಲಾ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ಕೋವಿಡ್ಗೂ ಮೊದಲು ಚರಂಡಿಯ ಮೇಲೆ ಸೇತುವೆ ಇತ್ತು. ವಾಹನವೊಂದು ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಡಿಕ್ಕಿಯಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಅದು ಚರಂಡಿಗೆ ಉರುಳಿತ್ತು. ಅಂದನಿಂದಲೂ ಅದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸುವ ಕೆಲಸ ಆಗಿಲ್ಲ. ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯು ಚರಂಡಿಯ ಪಕ್ಕದ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಓಡಾಡುವ ಜನರ ಸುರಕ್ಷತೆಗಾಗಿ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂಬುದು ಅವರ ಒತ್ತಾಯ.

ಕಾಂಪೌಂಡ್ಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರುವ ಬೃಹತ್ ಚರಂಡಿಯು ಕಾಣಿಸದಂತೆ ಮರವೊಂದು ಅಡ್ಡಲಾಗಿದೆ. ಮರದ ನೆರಳು ಅದರ ಮೇಲೆ ಬೀಳುವುದರಿಂದ ಪ್ರಖರ ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಅದು ಬಹುತೇಕರಿಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗೋಚರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ಹೈಮಾಸ್ಟ್ ದೀಪ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದ್ದರೂ, ಅದರ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಾಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.