ದಾವಣಗೆರೆ: ಸಾವಯವ ಕೃಷಿಯ ಘಮ, ದೇಶಿ ಬೀಜಗಳ ಸಂಗಮ

ದಾವಣಗೆರೆ: ಅತ್ಯಾಕರ್ಷಕ ವಿನ್ಯಾಸಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಗೊಳಿಸುವ ಬಗೆಬಗೆಯ ಮಣ್ಣಿನ ದೀಪಗಳು, ವಿವಿಧ ಗಿಡಮರಗಳ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ತಯಾರಿಸಿದ ಆಭರಣಗಳು, ರಾಸಾಯನಿಕ (ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್) ಬಳಸದೇ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ತಯಾರಿಸಿದ ದಿನಬಳಕೆಯ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು, ಹತ್ತಾರು ಬಗೆಯ ಹಣ್ಣು, ತರಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಅವುಗಳ ಬೀಜಗಳು..

ನಗರದ ದೃಶ್ಯಕಲಾ ಕಾಲೇಜು ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಐಕಾಂತಿಕ ಜಾಗತಿಕ ಪಂಗಡದಿಂದ ಎರಡು ದಿನ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿರುವ 'ಪಾರಂಪರಿಕ ಬೀಜೋತ್ಸವ'ದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ದಿನವಾದ ಶನಿವಾರ ಕಂಡುಬಂದ ದೃಶ್ಯವಿದು.

ರಾಜ್ಯ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ದೇಶದ ನಾನಾ ಭಾಗಗಳ ಬೀಜ ಸಂರಕ್ಷರ ಗುಂಪುಗಳ ಸದಸ್ಯರು ಪಾರಂಪರಿಕ ಬೀಜೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ದೇಸಿ ತಳಿಯ ಬೀಜ, ಧಾನ್ಯ, ತರಕಾರಿ, ಸೊಪ್ಪು ಮತ್ತು ಹಣ್ಣಿನ ತಳಿಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 25ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವಿಧ ಮಳಿಗೆಗಳನ್ನು ತೆರೆಯಲಾಗಿದೆ.

ಬೀಜೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣಿನಿಂದ ತಯಾರಿಸಿದ ಅಡುಗೆ ಪಾತ್ರೆಗಳು, ಊಟದ ತಟ್ಟೆಗಳು, ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ದೀಪಗಳು, ನೀರಿನ ಬಾಟಲಿ ಹಾಗೂ ಫಿಶ್ ದೀಪಗಳು ಗಮನ ಸೆಳೆದವು.

'ಮಣ್ಣಿನ ದೀಪ ಹಾಗೂ ಮಣ್ಣಿನ ಅಡುಗೆ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಆರೋಗ್ಯ ಸುಧಾರಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಧನಾತ್ಮಕ ಚಿಂತನೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ' ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಐಶ್ವರ್ಯ ಟೆರಾಕೋಟ್ನ ಮಾಲೀಕರಾದ ಮಾಲಾ ಶಿವಕುಮಾರ್.

ಗಜ್ಜುಗ, ಗುಲಗಂಜಿ, ಬಸವನಪಾದ, ಗುಲ್ ಮೊಹರ್, ಕರವೀರ್, ಜಕರಂದ, ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಚಿಪ್ಪು ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಗಿಡಮರಗಳ ಬೀಜ ಹಾಗೂ ಇನ್ನಿತರ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ತಯಾರಿಸಿದ ಸರ, ಕೈಬಳೆಯಂತಹ ಆಭರಣಗಳು ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತಿವೆ.

ಸಾವಯವ ಅಕ್ಕಿ, ಹರಳು, ಅಂಟ್ವಾಳ, ಹಲಸು, ಶುದ್ಧ ಜೇನುತುಪ್ಪ, ಜವಾರಿ ತಳಿಯ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು, ನಂಜನಗೂಡು ರಸಬಾಳೆ, ಏಲಕ್ಕಿ ಬಾಳೆ, ಪಚ್ಚಬಾಳೆ, ನೀರಾ, ಬೆಲ್ಲದ ಹಣ್ಣಿನ ಜ್ಯೂಸ್, ಎಳ್ಳಿನ ಜ್ಯೂಸ್, ವಿಷಮುಕ್ತ ಪದಾರ್ಥಗಳಿಂದ ತಯಾರಿಸಿದ ಬೇಕರಿ ತಿನಿಸುಗಳು, ಶುಂಠಿ ನೋಡುಗರ ಆಕರ್ಷಣೆಗೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತಿವೆ.

ಸಾವಯವ ಉತ್ಪನ್ನದಿಂದ ತಯಾರಿಸಿದ ಹಲ್ಲಿನಪುಡಿ, ಹೇರ್ ಕಂಡೀಷನರ್, ಹ್ಯಾಂಡ್ವಾಶ್, ಫೇಸ್ವಾಶ್, ಬಾತಿಂಗ್ ಪೌಡರ್, ಡಿಶ್ ವಾಶ್ ಬಾರ್ ಹಾಗೂ ಕೇಶ ತೈಲ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನೂ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಪರಿಚಯಿಸಿದರು.