ದಾವಣಗೆರೆ ಸಾಯಿಬಾಬಾ ಮಂದಿರದ ಬಳಿ ಪ್ರತಿ ಶನಿವಾರ ಸಾವಯವ ಸಂತೆ

<p>ದಾವಣಗೆರೆ: ‘ನಗರದ ಎಂಸಿಸಿ ‘ಎ’ ಬ್ಲಾಕ್ನ ಸಾಯಿಬಾಬಾ ಮಂದಿರದ ಬಳಿ ಪ್ರತಿ ಶನಿವಾರ ಸಾವಯವ ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಸಂತೆ ನಡೆಯಲಿದೆ’ ಎಂದು ಶರಣ ಮುದ್ದಣ್ಣ ಸಾವಯವ ಕೃಷಿಕರ ಬಳಗದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಎ.ಎನ್. ಆಂಜನೇಯ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>‘ತರಳಬಾಳು ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ 13 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಪ್ರತಿ ಶನಿವಾರ ಸಾವಯವ ಸಂತೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಸಾಯಿಬಾಬಾ ಮಂದಿರದ ಬಳಿಯೂ ಸಂತೆ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ದೇಸಿ ತಳಿಯ ಅಕ್ಕಿ, ಸಿರಿಧಾನ್ಯ, ಕಾಳು, ಕೆಂಪು ಅವಲಕ್ಕಿ, ಬೆಲ್ಲ, ಗಾಣದ ಎಣ್ಣೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಲಭ್ಯವಾಗಲಿವೆ’ ಎಂದು ಗುರುವಾರ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಸಾವಯವ ಕೃಷಿಕರ ಬಳಗದ ಮಳ್ಳಕಟ್ಟೆ ಬಸವರಾಜ್, ಪ್ರಕಾಶ್ ನೇರ್ಲಿಗೆ, ಕೆ.ಎನ್. ಹಳ್ಳಿ ಶಿವಪ್ರಕಾಶ್, ಕೆ.ಸಿ. ನಾಗರಾಜ್ ಹಾಜರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260612-43-1033085289</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>